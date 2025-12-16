Polacy ocenili działanie Karola Nawrockiego. Prezydent ma powody do radości?

Niedawno Karol Nawrocki zdobywa pierwsze miejsce w rankingu zaufania, uzyskując wysoki wynik.

Jest też nowe badanie, w którym Polacy ocenili działalność prezydenta.

To pokazuje, jak kształtuje się obecnie wizerunek prezydenta Nawrockiego.

Sprawdź, jak Polacy oceniają jego działalność i jak wypada na tle poprzednika!

Ranking zaufania do polityków. Nawrocki liderem

Karol Nawrocki może pochwalić się poparciem społecznym. W niedawnym badanhttps://polityka.se.pl/wiadomosci/tusk-nie-wytrzymal-po-slowach-nawrockiego-porazajace-doniesienia-aa-WxRh-yjGw-6qD7.htmliu zaufania do polityków prezydent znalazł się na pierwszym miejscu. Jako lider rankingu zdobył wysoki wynik. Z badania CBOS wynikało, że ufa mu 54 proc. osób. Jednocześnie, odsetek osób nieufających Nawrockiemu wzrósł o 5 punktów procentowych, osiągając 31 proc.

Na drugim miejscu w tym rankingu, z identycznym wynikiem 44 proc. zaufania, znaleźli się aż trzej politycy: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier i szef MON; Radosław Sikorski (KO), wicepremier i szef MSZ; oraz Rafał Trzaskowski (KO), prezydent Warszawy. Odsetek osób nieufających tym politykom wynosi odpowiednio: 28 proc. dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, 31 proc. dla Radosława Sikorskiego i aż 41 proc. dla Rafała Trzaskowskiego.

Polacy ocenili działalność prezydenta Nawrockiego

A jak Polacy oceniają jego działalność? Jest nowy sondaż, w którym to sprawdzono. Z badania CBOS wynika, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego oceniło pozytywnie 51 proc. badanych, to o jeden punkt procentowy lepszy wynik niż miesiąc wcześniej. Natomiast źle działalność prezydenta ocenia go 34 proc. osób, to również o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu.

Zdania na temat prezydentury Karola Nawrockiego nie ma 15 proc. osób. To, co warto odnotować, to najlepiej Nawrocki był oceniany we wrześniu. Wtedy jego działanie dobrze oceniło aż 54 proc. badanych.

Jak oceniano działalność poprzednika w pierwszych miesiącach prezydentury? Wynik zaskakuje

Porównano te wyniki z okresem pierwszych miesięcy prezydentury Andrzeja Dudy w 2015 roku. W grudniu 2015 roku, ówczesnego prezydenta oceniało pozytywnie w badaniu CBOS mniej Polaków niż Nawrockiego. Duda uzyskał wówczas 43 proc. pozytywnych ocen i 40 proc. negatywnych. Zaś 17 proc. ankietowanych nie miało wtedy zdania na temat prezydenta Dudy.

