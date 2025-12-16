Tusk nie wytrzymał po słowach Nawrockiego! Porażające doniesienia

Prezydent Nawrocki w wywiadzie ostro ocenił premiera Tuska, nazywając go "najgorszym premierem po 1989 roku".

Nawrocki twierdzi, że polityka Tuska prowadzi do kryzysów i sprawia, że przestaje być on partnerem dla europejskich liderów.

W odpowiedzi na pytanie o wybór i wizję współpracy między Tuskiem a Braunem, Nawrocki podkreślił pragmatyzm i współpracę z każdym rządem.

Premier Tusk skomentował wypowiedź Nawrockiego, sugerując, że prezydentowi bliżej do Grzegorza Brauna.

Prezydent Nawrocki udzielił wywiadu. Został zapytany o Brauna

Karol Nawrocki udzielił wywiadu, w którym wprost powiedział, co myśli o premierze i mocno ocenił działanie Donalda Tuska. Nie szczędził mu gorzkich słów. Przyznał nawet, że jeśli chodzi o kwestie związane z sytuacją na Ukrainie i tego, co dalej z konfliktem, który tam trwa, to premier nie jest już partnerem do dyskusji dla innych liderów europejskich: - Donald Tusk przestał być atrakcyjnym partnerem do rozmów dla liderów Europy Zachodniej, do których wielokrotnie się odwoływał.

Na pytanie, kto jego zdaniem jest lepszy, czy Donald Tusk czy może Grzegorz Braun, jeśli chodzi o temat wizji potencjalnej współpracy, prezydent Nawrocki odpowiedział stanowczo:

Będę współpracował z każdym rządem. Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc -w mojej ocenie, w obecnej sytuacji - szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie - przyznał prezydent.

Prezydent o premierze: " Nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku". Tusk odpowiedział!

Po czym dodał, że uważa, iż dzisiejszy rząd doprowadza do kolejnych kryzysów i nie spełnia składanych przez siebie obietnic, co więcej, w jego ocenie jest po prostu złym rządem. - Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku - podkreślił Nawrocki. Te surowe wypowiedzi prezydenta skomentował na portalu X premier.

Szef rządu napisał krótko: - Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej.

Tusk wprost o Nawrockim. Nie wahał się!

Następnie w rozmowach z dziennikarzami przyznał, że co prawda całego wywiadu nie czytał, ale widział nagłówki, które w jego ocenie są znaczące. Tusk przyznał, że skoro prezydentowi bliżej do Grzegorza Brauna, to jasno oddaj to kształt prezydentury Karola Nawrockiego. Co do spraw polityki zagranicznej Tusk skomentował: - Prezydent Rzeczypospolitej, który codziennie powtarza, że Polska nie ma żadnego znaczenia, to jest katastrofa. Ja bym wolał, żeby prezydent codziennie powtarzał, że Polska ma wielkie znaczenie.

I dodał, że więcej udałoby się jemu zdziałać na arenie międzynarodowej, gdyby miał wsparcie ze strony prezydenta: - Moim zdaniem to jest jego konstytucyjny obowiązek. Wspierać i realizować politykę rządu. Bo tak mówi konstytucja, zdrowy rozsądek i tak podpowiada interes narodowy - przyznał Donald Tusk.

Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 15, 2025

