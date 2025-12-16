Po 23 latach powiedzieli sobie "TAK"! Jakubiak: Składając przysięgę bardzo się wzruszyłem

Po 23 latach narzeczeństwa, Marek Jakubiak i Irmina Ochenkowska wzięli ślub, zaskakując wielu.

Były kandydat na prezydenta przyznaje, że przysięga bardzo go wzruszyła i coś zmieniło się w jego podejściu.

Jakie były powody tak długiego oczekiwania i co oznacza ten ślub dla Marka Jakubiaka?

Dopiero teraz przyszedł czas wyciszenia

Prawie ćwierć wieku wspólnego życia, dzieci, a jednak znana para nie formalizowała związku. Dlaczego? - Ludzie szczęśliwi nie liczą czasu. Tempo życia nie wskazywało nam na taką potrzebę. Dopiero teraz przyszedł czas wyciszenia – opowiada nam Marek Jakubiak.

Co ciekawe polityk już 23 lata temu dał swojej wybrance pierścionek zaręczynowy i poprosił ją o rękę. Z pewnością nie myślał wtedy, że tak długo przyjdzie mu poczekać na małżeńską przysięgę. - Składając przysięgę bardzo się wzruszyłem. Coś się jednak zmieniło w głowie. Żona przyjęła moje nazwisko, jako mężczyzna czuję tę zmianę, czuję odpowiedzialność, mimo że wcześniej i tak niemal wszyscy traktowali już nas jak małżeństwo – mówi jeden z najbogatszych posłów.

Pierwszy taki ślub w hotelu w Mikołajkach

Ślub został zawarty w hotelu w Mikołajkach, uczestniczyła w nim tylko najbliższa rodzina pary młodej. - To była uroczystość w niewielkim rodzinnym gronie. Kolacja z tańcami. Wszystko udało się świetnie, mimo, że byliśmy pierwszą parą, która w tym hotelu składała sobie przysięgę małżeńską - mówi polityk.

Pani Irmina Ochenkowska, a od teraz Irmina Jakubiak, to bizneswoman, menedżerka i działaczka społeczna. Z Jakubiakiem związana jest też zawodowo. Ma wiele pasji, interesuje się nowymi technologiami w medycynie i informatyce, projektowaniem mody, malarstwem, mineralogią, ogrodnictwem oraz strzelectwem. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki pracy i organizacji. Ukończyła także podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

