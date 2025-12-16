Polska przeznaczy 100 mln dolarów na broń dla Ukrainy. Polacy nie są tym zachwyceni

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-12-16 5:15

Europejskie państwa NATO zadeklarowały przeznaczenie łącznie 5 mld dolarów na zakup w USA broni dla Ukrainy. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska przekaże na ten cel 100 mln dolarów. Jak Polacy oceniają taką pomoc rządu dla Ukrainy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, że aż 57 proc. z nas decyzję tę ocenia źle.

Broń z USA do Ukrainy

i

Autor: Pixabay.com USA ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 250 mln dolarów

Polska włącza się w pomoc dla Ukrainy

W ramach uruchomionego w sierpniu mechanizmu PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List) kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie, która od lutego 2022 r. odpiera rosyjską inwazję. W ten sposób dostarczana jest m.in. broń obrony powietrznej, która pomaga wojskom ukraińskim utrzymać linię frontu i chronić ludność. Za te pieniądze kupowane są też drony, pociski do myśliwców F-16 i amunicja. Obecnie deklaracje wsparcia to 4 mld dolarów, a Kwatera Główna NATO w Brukseli liczy, że na koniec roku będzie to 5 mld dolarów.

Spięcie między Sikorskim a szefem Węgierskiego MSZ. "Chcesz wojny Rosji z Europą"

Finansujemy zakupy broni

Pierwszym krajem, który sfinansował wsparcie dla Ukrainy, była Holandia (pierwszy pakiet był wart ok. 570 mln dolarów). Później Dania, Norwegia i Szwecja przekazały, że sfinansują kolejny pakiet sprzętu i amunicji o wartości 500 mln dolarów. W połowie sierpnia kolejny pakiet – opiewający na kwotę również 500 mln dolarów – zadeklarowały Niemcy. Taką samą kwotę na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego zadeklarowała Kanada. W ciągu kolejnych tygodni do PURL zaczęły dołączać następne kraje: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja, które ogłosiły, że sfinansują wspólny pakiet sprzętu wojskowego i amunicji dla Ukrainy o wartości 500 mln dolarów.

Do programu dołączyła też Polska. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił na spotkaniu ministerialnym w Brukseli, że w ramach kolejnego pakietu Polska z Niemcami i Norwegią przekaże 500 mln dolarów dla Ukrainy. – To są głównie tzw. efektory w żargonie NATO-wskim, czyli rakiety do baterii Patriot, czyli coś, co będzie chroniło ukraińskie miasta i elektrownie, elektrociepłownie przed rosyjskimi rakietami. (…) Razem z Norwegami i z Niemcami to jest 500 milionów, z tego 100 milionów jest nasze. Jeden milion dolarów na każdy centymetr wysadzenia w powietrze polskiego toru przez rosyjskich sabotażystów – powiedział szef MSZ na początku grudnia 2025 r. w Brukseli.

Szybki koniec wojny w Ukrainie? Polacy w to nie wierzą. Gen. Polko mówi o celu Putina

Polacy źle oceniają decyzję rządu

– Jak oceniasz decyzję o pomocy Ukrainie i planach przeznaczenia 100 mln dolarów na pomoc wojskową? – Takie pytanie zadał ankietowanym Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, że większość z nas (57 proc.) ocenia tę decyzję źle (22 proc. raczej źle, a 35 proc. zdecydowanie źle). Z kolei 43 proc. z nas dobrze oceniło przekazanie 100 mln dolarów na zakup broni dla Ukrainy (17 proc. raczej dobrze, a 26 proc. zdecydowanie dobrze). W wynikach pominięto odpowiedzi „nie mam zdania”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 6–7 grudnia 2025 r. metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Polityka SE Google News
Politycy PiS zjeżdżają na Nowogrodzką
24 zdjęcia
Szef MON o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Turcją
Sonda
Czy Polska powinna zaostrzyć przepisy wobec działań dywersyjnych związanych z wojną w Ukrainie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
BROŃ
SONDAŻ
NATO