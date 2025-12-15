Donald Trump zabrał głos w sprawie pokoju na Ukrainie. Nie ma wątpliwości

Prezydent Trump twierdzi, że jest „bliżej niż kiedykolwiek” do rozwiązania konfliktu na Ukrainie po rozmowach z kluczowymi liderami.

Rozmawiał z prezydentem Zełenskim oraz przywódcami europejskimi i NATO, widząc postęp w procesie pokojowym.

USA współpracują z Europą nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, a Trump uważa, że Putin również dąży do zakończenia wojny.

Dowiedz się, jakie konkretne kroki są podejmowane i co oznaczają te rozmowy dla przyszłości Ukrainy!

Prezydent Trump poinformował o serii długich i pozytywnych rozmów z najważniejszymi aktorami międzynarodowymi.

- Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze - powiedział w Gabinecie Owalnym.

Nadzieje na rozwiązanie konfliktu

Prezydent USA wyraził optymizm co do perspektyw zakończenia wojny, podkreślając szerokie poparcie dla pokoju.

- Myślę, że jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić Jesteśmy coraz bliżej. Mamy ogromne wsparcie od europejskich liderów, oni też chcą, żeby to się zakończyło. I w tej chwili Rosja też chce, ale problem polega na tym, że chcą to zakończyć, a potem nagle nie chcą i Ukraina chce to zakończyć, a później nagle nie chce - mówił prezydent. - Musimy więc sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie, ale myślę, że to się udaje - podsumował Trump, oceniając, że poczyniono znaczne postępy w procesie pokojowym.

Donald Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone współpracują z Europą nad pakietem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w którym Europejczycy mają odegrać kluczową rolę. Podkreślił, że nie ma ustalonego limitu czasowego na wypracowanie tych gwarancji. Z oświadczenia krajów europejskich po szczycie w Berlinie wynika, że wśród uzgodnionych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy znajduje się europejska misja wojskowa, wspierana przez USA, działająca również na terytorium Ukrainy.

Prezydent USA wyraził przekonanie, że prezydent Rosji Władimir Putin również dąży do zakończenia konfliktu, a Rosjanie pragną „powrotu do bardziej normalnego życia”. Prezydent USA potwierdził, że rozmawiał z rosyjskim przywódcą, jednak nie ujawnił daty tej rozmowy.

Szczyt w Berlinie

W poniedziałek wieczorem w urzędzie kanclerskim w Berlinie odbyło się spotkanie europejskich polityków najwyższego szczebla z prezydentem Ukrainy. W szczycie uczestniczył premier RP Donald Tusk. Prezydent USA połączył się z przywódcami telefonicznie. Spotkanie to było następstwem dwudniowych negocjacji w Berlinie między delegacjami ukraińską i amerykańską.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Trumpa z nagrodą Pokoju:

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem