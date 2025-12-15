Niebawem Zełenski pojawi się w Polsce. Włodzimierz Czarzasty oficjalnie potwierdza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma odwiedzić Sejm w piątek, co budzi pytania o dyplomatyczne protokoły.

Wizyta, potwierdzona przez marszałka Czarzastego, została uzgodniona w poniedziałek, co nastąpiło po zaproszeniu od prezydenta Nawrockiego.

Marszałek Czarzasty podkreśla potrzebę spójnej polityki zagranicznej i krytykuje działania prezydenta.

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Sejm w piątek. Marszałek Sejmu dodał, że wizyta została ustalona w poniedziałek i w związku z tym będą prowadzone rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wcześniej, w niedzielę, rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że prezydent Nawrocki zaprosił Zełenskiego do Warszawy na piątek 19 grudnia, a szczegóły planowanej wizyty są w trakcie ustalania. Leśkiewicz zaznaczył, że głównymi tematami rozmów mają być bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze i historyczne.

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z TVN24 potwierdził, że Zełenski będzie gościł w Sejmie. Pytany o ewentualne przemówienie prezydenta Ukrainy w Sejmie, marszałek Sejmu zaznaczył, że takie wydarzenie nie jest zaplanowane. Marszałek Sejmu dodał, że wizyta została ustalona w poniedziałek, wobec czego zamierza skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby prezentować „spójną linię” z rządem.

Spór o politykę zagraniczną

Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do kwestii koordynacji polityki zagranicznej.

- Wspólną politykę zagraniczną powinien prezentować zarówno prezydent, jak i marszałek Sejmu, jak i premier. Ale głos decydujący w tej sprawie powinien mieć rząd, bo tak mówi konstytucja. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a mówię w tej chwili w sposób bardzo poważny do pana prezydenta Nawrockiego, to panie prezydencie, czy pan chce czy nie chce, musi się (pan) tego nauczyć, bo to jest polska racja stanu - powiedział.

