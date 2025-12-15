Czarzasty ostro o Chanuce w Sejmie. Przytyk w stronę Nawrockiego?

- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potępił antysemityzm podczas uroczystości Chanuki, nawiązując do tragicznego ataku w Sydney.
- Podkreślił, że przemoc rodzi się ze słów, a w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść.
- Czarzasty przeprosił za incydent w Sejmie sprzed dwóch lat i zaapelował o dialog i tolerancję.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podczas uroczystości zapalenia menory chanukowej, podkreślił, że "zbrodnie motywowane antysemityzmem to nie przeszłość i historia, to również nasza smutna teraźniejszość".
- Chanuka to święto radosne. Dzisiejsza uroczystość odbywa się jednak w cieniu tragedii w Sydney. Składam kondolencje przedstawicielom społeczności żydowskiej. Wydarzenia w Australii pokazują, że antysemityzm cały czas prowadzi do zachowań zbrodniczych. Motywowane antysemityzmem zbrodnie to nie przeszłość, to nie historia, to również nasza smutna teraźniejszość - powiedział.
Wypowiedź ta, wygłoszona w kontekście tragicznych wydarzeń w Sydney, gdzie doszło do ataku na plaży Bondi, nabrała szczególnego znaczenia. Marszałek złożył kondolencje przedstawicielom społeczności żydowskiej, zwracając uwagę, że incydent w Australii pokazuje, iż antysemityzm wciąż prowadzi do zbrodniczych zachowań.
Uroczystość w cieniu tragedii
W poniedziałek w sejmowej uroczystości zapalenia menory chanukowej wzięli udział liczni goście, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce Szalom Ber Stambler, ambasador Izraela Yaakow Finkelstein, a także wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Mimo radosnego charakteru Chanuki, wydarzenie to odbyło się w cieniu niedzielnego ataku w Sydney, gdzie na plaży Bondi zginęło 15 osób, a 42 zostały ranne. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w chwili, gdy zgromadzeni na plaży australijscy Żydzi rozpoczynali zapalanie chanukowej świecy.
Braun skreślony przez Kaczyńskiego. Czy to szansa dla PiS na nowych wyborców?
Marszałek Czarzasty zwrócił uwagę, że "przemoc często ma swój początek w pozornie niewinnych działaniach - w happeningach, słowach publikowanych w internecie lub skandowanych podczas marszów, a jej finał bywa tak dramatyczny, jak wydarzenia na plaży w Sydney". Podkreślił, że jako marszałek Sejmu deklaruje, iż "w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść, ani na antysemityzm".
Przeprosiny za incydent w Sejmie
Czarzasty odniósł się również do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to w Sejmie miał miejsce "haniebny atak na światło nadziei, jakie zapalamy i na ludzi, których to światło zgromadziło". Marszałek po raz kolejny przeprosił za ten incydent w imieniu Sejmu polskiego.
- Nie ma przyzwolenia na brutalność i antysemityzm w naszym kraju. Jest zgoda na dialog, spór w duchu tolerancji i szacunku dla myślących, modlących się, świętujących inaczej - podkreślił.
W naszej galerii przypomnisz sobie, jak Grzegorz Braun użył gaśnicy w Sejmie: