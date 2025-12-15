Czarzasty ostro o Chanuce w Sejmie. Przytyk w stronę Nawrockiego?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potępił antysemityzm podczas uroczystości Chanuki, nawiązując do tragicznego ataku w Sydney.

Podkreślił, że przemoc rodzi się ze słów, a w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść.

Czarzasty przeprosił za incydent w Sejmie sprzed dwóch lat i zaapelował o dialog i tolerancję.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podczas uroczystości zapalenia menory chanukowej, podkreślił, że "zbrodnie motywowane antysemityzmem to nie przeszłość i historia, to również nasza smutna teraźniejszość".

- Chanuka to święto radosne. Dzisiejsza uroczystość odbywa się jednak w cieniu tragedii w Sydney. Składam kondolencje przedstawicielom społeczności żydowskiej. Wydarzenia w Australii pokazują, że antysemityzm cały czas prowadzi do zachowań zbrodniczych. Motywowane antysemityzmem zbrodnie to nie przeszłość, to nie historia, to również nasza smutna teraźniejszość - powiedział.

Wypowiedź ta, wygłoszona w kontekście tragicznych wydarzeń w Sydney, gdzie doszło do ataku na plaży Bondi, nabrała szczególnego znaczenia. Marszałek złożył kondolencje przedstawicielom społeczności żydowskiej, zwracając uwagę, że incydent w Australii pokazuje, iż antysemityzm wciąż prowadzi do zbrodniczych zachowań.

Uroczystość w cieniu tragedii

W poniedziałek w sejmowej uroczystości zapalenia menory chanukowej wzięli udział liczni goście, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce Szalom Ber Stambler, ambasador Izraela Yaakow Finkelstein, a także wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Mimo radosnego charakteru Chanuki, wydarzenie to odbyło się w cieniu niedzielnego ataku w Sydney, gdzie na plaży Bondi zginęło 15 osób, a 42 zostały ranne. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w chwili, gdy zgromadzeni na plaży australijscy Żydzi rozpoczynali zapalanie chanukowej świecy.

Marszałek Czarzasty zwrócił uwagę, że "przemoc często ma swój początek w pozornie niewinnych działaniach - w happeningach, słowach publikowanych w internecie lub skandowanych podczas marszów, a jej finał bywa tak dramatyczny, jak wydarzenia na plaży w Sydney". Podkreślił, że jako marszałek Sejmu deklaruje, iż "w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść, ani na antysemityzm".

Przeprosiny za incydent w Sejmie

Czarzasty odniósł się również do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to w Sejmie miał miejsce "haniebny atak na światło nadziei, jakie zapalamy i na ludzi, których to światło zgromadziło". Marszałek po raz kolejny przeprosił za ten incydent w imieniu Sejmu polskiego.

- Nie ma przyzwolenia na brutalność i antysemityzm w naszym kraju. Jest zgoda na dialog, spór w duchu tolerancji i szacunku dla myślących, modlących się, świętujących inaczej - podkreślił.

