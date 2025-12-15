Jarosław Kaczyński skomentował decyzję Nawrockiego o braku spotkania z Orbánem. "Reakcja troszkę przesadna"

- Prezydent Karol Nawrocki odwołał spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbánem po jego spotkaniu z Władimirem Putinem.
- Nawrocki nazwał Putina „zbrodniarzem”, co spotkało się z poparciem w Polsce, choć Orbán sugeruje „wewnętrzne przyczyny” decyzji.
- Jarosław Kaczyński ocenił reakcję Nawrockiego jako „przesadzoną”, ale zrozumiałą ze względu na odmienne doświadczenia Polski i Węgier z Rosją.
Prezydent Polski Karol Nawrocki odwołał planowane spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, po tym jak Orban spotkał się z Władimirem Putinem. Nawrocki uznał to za niedopuszczalne, nazywając Putina "zbrodniarzem". Orbán skomentował, że powodem odwołania są "wewnętrzne przyczyny polskiej polityki", choć jednocześnie przyznał, że wpływ na to miało spotkanie z Putinem. Decyzja Nawrockiego spotkała się z poparciem w Polsce. Nawrocki brał udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, ale skrócił wizytę, rezygnując ze spotkania z Orbánem.
Komentarz Jarosława Kaczyńskiego
Prezes PiS był gościem kanału TAK, gdzie udzielił obszernego wywiadu, a jednym z poruszonych tematów była decyzja Karola Nawrockiego, by nie spotkać się z Victorem Orbánem.
- Ja uważam, że to była reakcja troszkę przesadna, ale ja rozumiem prezydenta Nawrockiego - powiedział Jarosław Kaczyński.
Polityk wspomniał o dawnych czasach i różnicach w podejściu do Rosji.
- On nie uczestniczył z naturalnych względów w naradzie, która odbyła się w styczniu '96 roku w Nidzicy [...] tam przez cały dzień obradując, ustaliliśmy także różnice między nami. Różnice, które są istotne, ale w żadnym razie nie zmniejszają wagi naszej współpracy w tych sprawach, gdzie się zgadzamy - stwierdził. - Jedna z tych różnica to była sprawa stosunków z Rosją. Tutaj Orbán był szczery, powiedział: panowie, my mamy inne doświadczenia z Rosją i Niemcami - dodał.
Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, właśnie te odmienne doświadczenia związane z Rosją zaważyły na decyzji Karola Nawrockiego.
- Prezydent podjął inną decyzję, to już się stało, nie warto się nad tym zastanawiać. Różnica w doświadczeniach w tej akurat sprawie jest ogromna i w związku z tym sądzę, że stąd ta decyzja - mówił.
