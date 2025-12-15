Seria podpisów Karola Nawrockiego pod kluczowymi ustawami. Co się zmieni?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał szereg nowych ustaw, które wpłyną na różne aspekty życia społecznego i gospodarczego.

Wśród nich znalazły się przepisy wspierające przedsiębiorców w regionach z wysokim bezrobociem oraz zaostrzające kary za agresję wobec funkcjonariuszy i osób niosących pomoc.

Nowe regulacje dotyczą również ubezpieczeń, finansowania azylu dla zwierząt oraz zaostrzenia kar za zagrożenia pożarowe.

Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje codzienne życie i biznes!

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą na celu wspieranie przedsiębiorców w gminach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zmiany w zasadach przyspieszonej amortyzacji. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli stosować indywidualne stawki amortyzacyjne dla budynków niemieszkalnych i budowli, jeśli inwestycja zostanie ulokowana w gminie należącej do powiatu, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Zniknie również wymóg, aby gmina miała indywidualny wskaźnik zamożności niższy niż 100% wskaźnika zamożności ogółu gmin lub miast na prawach powiatu. Celem tych zmian jest zachęcenie do inwestowania w regionach zmagających się z wysokim bezrobociem, co ma przyczynić się do ożywienia lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Większa ochrona funkcjonariuszy

Prezydent podpisał również nowelizację Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która ma zapewnić skuteczniejszą ochronę funkcjonariuszom publicznym, ratownikom medycznym oraz obywatelom niosącym pomoc. Atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych (np. rozdzielającą bójkę) będzie zagrożony karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, w porównaniu do dotychczasowych kar wynoszących do trzech lat dla funkcjonariuszy i do dwóch lat dla obywateli. Znieważenie osoby podczas interwencji będzie ścigane z urzędu przez prokuraturę, a nie tylko na wniosek prywatny. Za agresywne zachowanie w szpitalu czy urzędzie grozić będzie kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 5 tys. zł (wzrost z dotychczasowych 100-500 zł). W przypadku ataku na funkcjonariusza lub osobę ratującą innych, policja będzie miała obowiązek, a nie tylko możliwość, zatrzymania sprawcy i doprowadzenia go do sądu. Sąd będzie musiał opublikować wyrok (np. na stronie internetowej) na wniosek pokrzywdzonego, jeśli sprawca zostanie skazany za przemoc wobec funkcjonariusza lub osoby ratującej innych. Te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób pełniących służbę publiczną oraz tych, którzy aktywnie pomagają innym, a także odstraszenie od aktów agresji i znieważenia.

Nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych

Prezydent Karol Nawrocki podpisał również ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowe przepisy pozwolą ubezpieczycielom na zbieranie większej ilości danych o przedsiębiorcach. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) uzyska dostęp do numerów REGON i PESEL osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zebrane dane będą wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co pozwoli na uwzględnienie zarówno zdarzeń związanych z pojazdami firmowymi, jak i prywatnymi. Obecnie UFG prowadzi rejestr umów ubezpieczenia zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę firmy, jej adres i numer REGON. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Celem tych zmian jest usprawnienie procesu oceny ryzyka przez ubezpieczycieli, co może przyczynić się do bardziej precyzyjnego ustalania składek ubezpieczeniowych.

Rozwój Centralnego Azylu dla Zwierząt

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, która zapewnia finansowanie na lata 2026–2031 oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące jego funkcjonowania. Ustawa gwarantuje finansowanie Azylu na lata 2026–2031, a aktualny koszt działalności Azylu określono na 61,1 mln zł, w porównaniu do pierwotnych 32 mln zł. Azyl będzie miał możliwość współpracy z innymi podmiotami, w tym z instytucjami naukowymi. Doprecyzowano przepisy umożliwiające przekazywanie zwierząt do innych ośrodków do czasu dostosowania siedziby Centralnego Azylu w gminie Lesznowola. Zmiany mają na celu wyeliminowanie problemów zidentyfikowanych podczas organizacji Azylu oraz usprawnienie podejmowanych działań, m.in. lepsze dostosowanie procedur przyjmowania zwierząt do procedur obowiązujących w organach celnych i Policji.

Zwiększono decyzyjność dyrekcji Azylu, np. w kwestii transportu zwierząt czy uśmiercania zwierząt należących do gatunków chronionych. W protokole przyjęcia zwierzęcia będzie musiała pojawiać się nazwa podmiotu przekazującego zwierzę. Centralny Azyl dla Zwierząt ma służyć do czasowego przetrzymywania inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zagrożonych wyginięciem), gatunków niebezpiecznych dla ludzi oraz gatunków objętych ochroną. Azyl ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola, a jego otwarcie planowane jest na 2028 rok. Zakończenie inwestycji wraz z wyposażeniem obiektów Azylu przewidziano na koniec 2031 r. Nowelizacja ma na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania Centralnego Azylu dla Zwierząt i skuteczniejszą ochronę różnorodnych gatunków.

Kary za spowodowanie zagrożenia pożarowego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy zaostrzającą kary za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł, a mandaty za wykroczenia wzrosną z 500 zł do 5 tys. zł. Nowela zakłada zniesienie kary nagany i dodanie kary ograniczenia wolności do paragrafów 1, 2, 4 i 5 w art. 82 Kodeksu wykroczeń, które dotyczą działań mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie działań ratowniczych. Takimi samymi karami będą zagrożone osoby, które nie dopełniły obowiązków zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, a także osoby wypalające trawy w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów i podobnych terenów, lub gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy. Sankcje będą grozić również osobom, które nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca wypalania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem nowelizacji jest zwiększenie świadomości zagrożeń pożarowych i skuteczniejsze zwalczanie niebezpiecznych praktyk, takich jak wypalanie traw.

Dostosowanie przepisów akcyzowych

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustawa ma charakter techniczny i jest neutralna dla przedsiębiorców. Zmiana przepisów wynika z wejścia w życie rozporządzenia rządu z 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, które 1 stycznia 2025 r. wprowadziło nową klasyfikację PKD 2025, zastępując dotychczasową PKD 2007. Nowelizacja polega na aktualizacji kodów PKD w ustawie o podatku akcyzowym, zwłaszcza tych dotyczących uprawnień zakładów energochłonnych do zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej, z wykorzystaniem tzw. kluczy przejścia między PKD 2007 a PKD 2025. Rozporządzenie dopuszcza równoczesne, czasowe stosowanie obu klasyfikacji – PKD 2007 oraz PKD 2025. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nowej klasyfikacji już w tym roku lub jeszcze w przyszłym roku ze starej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Nowelizacja ma zapewnić spójność przepisów akcyzowych z aktualną klasyfikacją działalności gospodarczej.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie