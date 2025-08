Daniel Nawrocki o relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem: "Nie chciałbym być w sytuacji premiera"

Nasza rodzina dalej będzie się wspierała

- Jeśli chodzi o rodzinę to się zupełnie nie obawiam. W trakcie kampanii daliśmy z siebie wszystko, wspieraliśmy się i mieliśmy jeden cel. Myślę, że podczas tej prezydentury będzie tak samo – mówi nam Daniel Nawrocki. Dodaje, że od swojego taty w roli Prezydenta Rzeczypospolitej oczekuje przede wszystkim działań w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nawet gdy nikt nie myślał jeszcze o kampanii prezydenckiej to zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem dotyczącym CPK, co pokazuje że jest to dla Taty ważna sprawa – słyszymy od najstarszego syna Karola Nawrockiego. Projekt ustawy w tej sprawie ma być nawet pierwszym, jaki prezydent skieruje do marszałka Sejmu.

Relacje prezydenta z premierem

A kiedy pytamy o szefa rządu i jego niedawną wypowiedź z Pabianic, kiedy stwierdził, że nie pozwoli nowemu prezydentowi „pohulać”, student prawa nie ma najmniejszych wątpliwości kto będzie górą w politycznym pojedynku prezydenta z premierem. - Jeśli premier Donald Tusk uważa, że może "okiełznać" prezydenta to życzę mu powodzenia. Nie chciałbym być aktualnie w jego sytuacji – mówi nam Nawrocki.

Prezydent zacznie od przysięgi

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta Rzeczypospolitej odbędzie się 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym, na które składają się dwie izby parlamentu, czyli Sejm i Senat. Rozpoczęcie posiedzenia Zgromadzenia zaplanowane jest na godzinę 10, a nowy prezydent, Karol Nawrocki, rozpocznie swoją kadencję od złożenia uroczystej przysięgi. Później odbędzie się Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej i min. przekazanie zwierzchnictwa nad armią z udziałem zgromadzonej publiczności na Placu Piłsudskiego.

