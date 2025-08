Niedoszłe spotkanie z Hołownią

Duda podsumował dekadę swojej prezydentury

W wywiadzie prezydent ocenił swoje osiągnięcia i zdradził, co usłyszał od byłego prezydenta.

Media informowały, że wieczorem prezydent miał się spotkać z Marszałkiem Sejmu, jednak ostatecznie wiadomo już, że do tego nie dojdzie. W rozmowie Andrzej Duda poinformował, że Szymon Hołownia wycofał się ze spotkania. - Fakty były takie, że spotkanie zaproponował sam pan marszałek. (...) Później był słynny wywiad pana marszałka. W moim przekonaniu spotkanie było konieczne. Mimo, że data została potwierdzona, do spotkania nie doszło - tłumaczył prezydent. - Tak to rozumiem. Zaproszenie było. Pan marszałek osobiście ze mną rozmawiał, więc chyba rozumie, że zaproszenie było - dodał.

Dopytywany "co się stało" prezydent odparł, że widzowie sami muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie. - Widzieliśmy, co się działo w ostatnich dniach. Widzieliśmy problemy, które miał pan marszałek po wywiadzie, kiedy powiedział o zamachu stanu. Potem się z tego wycofywał. Rozumiem, że jest w sytuacji trudnej względem swoich politycznych sojuszników - podkreślił Duda. Bogdan Rymanowski zapytał więc, czy prezydent obawia się czegoś w kontekście dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. - Obawiam się jakichś kompletnych szaleństw - wskazał prezydent.

Ocena Tuska

- Osobiście uważam, że to zły czas dla Polski, czas, w którym rządzi premier Donald Tusk i jego rząd. Przede wszystkim dlatego, że wielkie inwestycje zostały w sposób ewidentny zahamowane. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się znaleźć odpowiedź dlaczego i ustalić kto za to jest odpowiedzialny w szczegółach - stwierdził.

Duda odniósł się też do postulatu posłanki Polski 2050 Joanny Muchy, by Tusk ustąpił ze stanowiska premiera. Bogdan Rymanowski zapytał czy dobrym następcą byłby Radosław Sikorski - Trudno mi powiedzieć. Myślę, że jeszcze trochę czasu minie i Polacy zmienią rząd. Widać, że mamy kontynuację linii, która jest linią pewnie pana premiera, ale przede wszystkim jego ugrupowania od bardzo dawna (...). Dzisiaj mamy zablokowaną inwestycję (w CPK - red.). Będzie budowane 20 lat, jeśli będzie budowane tak jak teraz - dodał.

Katastrofa smoleńska

Zapytany o opinię na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, Duda odpowiedział, że „uważa, że ta sprawa cały czas nie jest jednoznacznie wyjaśniona”. – Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w przestrzeni międzynarodowej, kiedy pojawiał się ten temat w okresie 10 lat mojej prezydentury, a także i wcześniej, to kiedy mówiłem, że nie mamy jednoznacznych dowodów, które pozwoliłyby w sposób powszechny przesądzić i przekonać do tego, jaka była przyczyna katastrofy smoleńskiej, to wielu ekspertów i polityków uśmiechało się znacząco. A były osoby, które mówiły mi: „wie pan, takie katastrofy samolotom prezydenckim się nie zdarzają” – dodał Andrzej Duda. Zaznaczył jednak, że „jako prawnik chciałby zobaczyć jednoznaczne dowody, które pokazałyby, jaka w istocie była przyczyna katastrofy smoleńskiej”.

Ocena siebie

Andrzej Duda 6 sierpnia zakończy swoją drugą kadencję na stanowisku Prezydenta RP. Przez 10 lat Duda podpisał 1850 ustaw i zawetował 19. 61 razy skierował wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o w trybie kontroli następczej lub prewencyjnej. 62 razy występował z inicjatywą ustawodawczą. Zapytany o to, jaką ocenę by sobie wystawił za ten okres, wykluczył najpierw ocenę celującą. Po chwili stwierdził jednak, że pomimo różnych krytycznych głosów, również z PiS, sam przyznałby sobie ocenę bardzo dobrą. - Prezydent na piątkę? - zapytał prowadzący. - Tak - odpowiedział bez chwili zawahania Duda.

Duda przyznał też zaskakująco, że wziął sobie do serca radę, jakiej niegdyś udzielił mu... Aleksander Kwaśniewski. Miał on zasugerować ustępującemu prezydentowi, żeby nie czekał do ostatniej chwili z pakowaniem rzeczy przed wyprowadzką z Pałacu Prezydenckiego. Jak zdradził, większość rzeczy jest już spakowana i kartonach i gotowa do transportu.

