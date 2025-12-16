Zamach terrorystyczny na jarmark świąteczny w Polsce?! Przerażające wieści o studencie KUL

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-16 10:30

ABW zatrzymała studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie krwawego zamachu terrorystycznego na jednym z jarmarków świątecznych w naszym kraju. Tą wstrząsającą informację przekazał we wtorek rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według śledczych, celem działań młodego mężczyzny było nie tylko zastraszenie wielu osób, ale również... wsparcie Państwa Islamskiego! Mateusz W. miał pozyskiwać wiedzę na temat samodzielnego wykonania materiałów wybuchowych, a także planować wstąpienie do organizacji terrorystycznej, by uzyskać pomoc w realizacji swoich makabrycznych zamiarów

Jarmark Bożonarodzeniowy

i

Autor: Michał Niwicz / Super Express; Patryk Kosmider/ Shutterstock
  • Jacek Dobrzyński we wtorek 16 grudnia przekazał szokujące wieści.
  • Student KUL Mateusz W. miał planować atak terrorystyczny na jeden z jarmarków świątecznych.
  • Motywacja studenta jest przerażająca!

Zamach na jarmark świąteczny?!

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili akcję, która zapobiegła potencjalnej tragedii. Zatrzymanie Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest wynikiem intensywnej pracy służb, które od dłuższego czasu monitorowały jego aktywność. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyzna miał szczegółowo planować masowy zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, wybierając na cel jeden z jarmarków świątecznych. Wybór tego miejsca i czasu nie był przypadkowy – jarmarki świąteczne gromadzą tysiące ludzi, co gwarantowałoby maksymalny rozgłos i efekt terroru, zgodny z ideologią Państwa Islamskiego, którą Mateusz W. rzekomo wspierał.

Zobacz: Tusk nie wytrzymał po słowach Nawrockiego! Porażające doniesienia

Jacek Dobrzyński podkreślił, że Mateusz W. nie działał pochopnie. - Wcześniej mężczyzna pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego – napisał na platformie X, ujawniając przerażające szczegóły planów zatrzymanego. 

Jakie dowody zgromadziła ABW?

Podczas przeszukań, funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Te dowody będą kluczowe w dalszym śledztwie, które ma na celu ustalenie pełnego zakresu działalności Mateusza W. i jego ewetualnych wspólników. Analiza zabezpieczonych danych pozwoli na zrekonstruowanie jego kontaktów, źródeł pozyskiwania informacji oraz stopnia zaawansowania w przygotowaniach do zamachu.

Sprawdź: Draka w PiS jakiej świat nie widział! Kurski wytoczył działa przeciw Morawieckiemu. Były rzecznik rządu nie wytrzymał. Jest reakcja Kaczyńskiego

Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Decyzją sądu, Mateusz W. spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie, co daje służbom czas na dokładne zbadanie wszystkich okoliczności.

Polityka SE Google News

Galeria poniżej: Zamach na jarmark świąteczny w Niemczech. Rusza proces szalonego lekarza

Zamach na jarmark świąteczny w Niemczech. Rusza proces szalonego lekarza
13 zdjęć
Sonda
Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce?
DOBRZYŃSKI: SŁUŻBY NIE INGERUJĄ W WYBORY | POŻAR MARYWILSKIEJ TO DYWERSJA ROSJI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK DOBRZYŃSKI
JARMARK ŚWIĄTECZNY
ZAMACH TERRORYSTYCZNY
KUL