Marek Sawicki mówi, że PSL przygotował przepisy o podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych

Jacek Prusinowski
2025-12-16 14:23

- Mamy projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych - mówi Marek Sawicki. Polityk PSL twierdzi, że jego formacja może złożyć wkrótce kilka ustawowych propozycji, które realizują obietnice rządzącej koalicji. Czy powinno dojść do zmiany premiera, czy PSL jest dobrze traktowany przez koalicjantów? O tym wszystkim w dzisiejszym "Sednie Sprawy"

M.SAWICKI: DRUGA POŁOWA KADENCJI POWINNA BYĆ BARDZIEJ AKTYWNA TUSK DO ZMIANY?
