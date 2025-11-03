Hołownia nie stawił się w prokuraturze. Prokurator oburzony: „Przejaw braku szacunku”

Szymon Hołownia miał dziś stawić się w prokuraturze, ale przesłał usprawiedliwienie

Marszałek powołał się na wizytę zagraniczną

Prokuratura uznała to za „brak kindersztuby procesowej”

Prokurator Skiba: „To przejaw braku szacunku wobec stron postępowania”

Hołownia nie przyszedł. „Usprawiedliwił się wizytą zagraniczną”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie miała dziś kontynuować przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jak poinformował prokurator Piotr Skiba, o godzinie 11:00 do biura podawczego wpłynęło pismo od pełnomocnika Hołowni, w którym poinformowano o jego nieobecności z powodu wizyty zagranicznej.

Bosak uderza! Mówi o działce pod CPK: „Jeśli to prawda, mamy do czynienia z aferą”

– Dziś spodziewaliśmy się kontynuowania tego przesłuchania i jego zakończenia. Przesłuchanie było zaplanowane na godzinę 11. O 11 odnotowany został wpływ pisma procesowego pełnomocnika marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym usprawiedliwia się nieobecność świadka w dniu dzisiejszym – przekazał Skiba.

„Brak kindersztuby procesowej”

Śledczy nie kryją irytacji. Jak zaznaczył prokurator Skiba, sposób, w jaki marszałek usprawiedliwił nieobecność, uznano za niezgodny z obowiązującymi zasadami i etykietą procesową.

– Po analizie tego pisma Prokuratura Okręgowa w Warszawie stwierdza, że nie zostały dochowane względy tzw. kindersztuby procesowej – powiedział prokurator.

Jak dodał, prokuratura uważa, że Hołownia i jego pełnomocnik „uzurpowali sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie może, co należy do gestii gospodarza postępowania”.

„To przejaw braku szacunku”

Prokurator Piotr Skiba nie przebierał w słowach.

– Uznajemy, że złożenie przez pełnomocnika w biurze podawczym takiego pisma jest przejawem braku szacunku nie tylko dla prokuratury, ale przede wszystkim również dla stron procesowych, które w dniu dzisiejszym stawiły się na przesłuchanie – stwierdził.

W związku z nieobecnością marszałka Sejmu, prokuratura wyznaczyła dwa nowe terminy przesłuchań 12 i 17 grudnia.

Poniżej galeria zdjęć: Szymon Hołownia z żoną, Urszulą Brzezińską-Hołownią

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.