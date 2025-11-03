Nawrocki zapowiada rewolucję emerytalną! „Nie będę czekał na rząd”

- Karol Nawrocki ogłosił projekt ustawy „Godna emerytura” w Sochaczewie
- Propozycja zakłada waloryzację emerytur w formie kwotowej i procentowej
- Gwarantowany wzrost świadczenia ma wynieść minimum 150 zł
- Najniższa emerytura ma stopniowo wzrosnąć do 2000 zł
- „To głos w imieniu tych, którzy mają najmniej” – podkreślił prezydent
„Nie zamierzam czekać” – prezydent zabiera głos w Sochaczewie
Podczas wystąpienia w Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki ogłosił szczegóły swojej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej emerytur.
– Nie zamierzam czekać. Dlatego dziś się spotkaliśmy – projekt ustawy „Godna emerytura” ma właśnie za zadanie sprawić, że prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów – powiedział.
Nawrocki zaznaczył, że projekt dotyczy przede wszystkim osób o niskich świadczeniach.
– To głos głównie w imieniu tych, którzy mają najmniejsze emerytury, poniżej 3000 zł – podkreślił.
„Godna emerytura” – co zakłada projekt prezydenta
Prezydent RP przedstawił propozycję, która ma zmienić sposób waloryzacji emerytur. Obecnie świadczenia rosną procentowo, co, jak zaznaczył, nie zawsze przekłada się na realny wzrost dochodów najbiedniejszych seniorów.
– Żądamy w tym projekcie ustawy, proponuję w tym projekcie ustawy podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy, a więc za sprawą gwarantowanych 150 zł waloryzacji dla tych, którzy w sensie procentowym nie są w stanie do tej sumy się zbliżyć – tłumaczył.
Minimalna emerytura – 2000 zł
Karol Nawrocki zapowiedział także stopniowe podniesienie najniższych świadczeń.
– Polska w XXI wieku zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2000 zł. I ten projekt ustawy właśnie na taką drogę nas wprowadza – zaznaczył prezydent.
Jego zdaniem to moralny obowiązek państwa wobec tych, którzy przepracowali całe życie i dziś „nie powinni wybierać między lekami a jedzeniem”.
