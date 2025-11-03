Nawrocki zapowiada rewolucję emerytalną! „Nie będę czekał na rząd”

– Nie zamierzam czekać. Dlatego dziś się spotkaliśmy – projekt ustawy „Godna emerytura” ma właśnie za zadanie sprawić, że prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów – powiedział.

Nawrocki zaznaczył, że projekt dotyczy przede wszystkim osób o niskich świadczeniach.

– To głos głównie w imieniu tych, którzy mają najmniejsze emerytury, poniżej 3000 zł – podkreślił.