Polacy ocenili podejście prezydenta do WOŚP. Wyraźny sygnał

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami, a cel akcji to wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Tradycyjne wsparcie Prezydenta RP dla WOŚP stanęło pod znakiem zapytania po niejednoznacznej odpowiedzi Kancelarii Prezydenta Nawrockiego.

Sondaż SW Research pokazuje, że ponad połowa Polaków oczekuje, że Prezydent Nawrocki wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Jakie są ostateczne decyzje Prezydenta i co to oznacza dla przyszłości wsparcia WOŚP?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzydziestu lat skutecznie jednoczy Polaków w szczytnym celu pomocy najmłodszym. 25 stycznia 2026 roku odbędzie się już 34. Finał tej ogólnopolskiej akcji. Tym razem zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci, pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Tradycja prezydenckiego wsparcia

Wspieranie WOŚP przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było dotychczas niezmienną tradycją. Wszyscy dotychczasowi prezydenci angażowali się w akcję, przekazując przedmioty na licytacje lub wspierając zbiórkę w inny sposób. W bieżącym roku pojawiły się jednak wątpliwości, czy Karol Nawrocki, obecny Prezydent, zdecyduje się kontynuować tę praktykę.

Na początku grudnia redakcja portalu Gazeta.pl zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP z zapytaniem o plany Prezydenta Nawrockiego dotyczące wsparcia 34. Finału WOŚP. Odpowiedź Kancelarii nie była jednak jednoznaczna, a otoczenie prezydenta powołało się na przepisy, co spotkało się z zainteresowaniem mediów i opinii publicznej.

W obliczu braku jasnej deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta, SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziło sondaż, aby zbadać opinię Polaków na temat ewentualnego wsparcia WOŚP przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien wesprzeć działania WOŚP?".

Wyniki sondażu

Zdecydowana większość za wsparciem: Ponad połowa uczestników sondażu, dokładnie 57,4 proc., uważa, że Prezydent powinien wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wynik ten stanowi wyraźny sygnał, że Polacy oczekują kontynuacji tradycji i gestu solidarności ze strony głowy państwa.

Mniejszość przeciwko zaangażowaniu: Niespełna jedna piąta respondentów, czyli 18,3 proc., jest przeciwna zaangażowaniu Prezydenta w akcję. Jest to stosunkowo niewielka grupa, jednak jej istnienie pokazuje, że temat budzi pewne kontrowersje w społeczeństwie.

Blisko co czwarty badany, dokładnie 24,3 proc., nie miał zdania w tej sprawie. Osoby te mogą nie śledzić działań WOŚP lub nie przywiązywać wagi do gestów Prezydenta w kontekście tej akcji.

Wyniki sondażu jasno pokazują, że większość Polaków opowiada się za kontynuacją tradycji wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Prezydenta RP. Oczekują oni gestu solidarności i zaangażowania w akcję o tak szerokim zasięgu społecznym.

