Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo UE! Jest wyrok TSUE. Polska zapłaci kolejne kary?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
PAP
PAP
2025-12-18 10:28

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo Unii nie respektując wyroków TSUE. TK nie spełnia także wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa.

Trybunał konstytucyjny zagłosował za zaostrzeniem prawa aborcyjnego

i

Autor: Getty Images
  • TSUE w pełni poparł skargę Komisji Europejskiej, uznając, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo UE, podważając jego pierwszeństwo nad prawem krajowym.
  • Trybunał podkreślił, że Polska nie może powoływać się na swoją tożsamość konstytucyjną, aby uchylać się od respektowania wspólnych wartości Unii, takich jak państwo prawne i niezależność sądów.
  • Wyrok może skutkować dalszymi sankcjami finansowymi oraz osłabieniem pozycji TK, co sprawi, że obywatele i firmy będą częściej kierować sprawy bezpośrednio do TSUE

Dwa wyroki TK uderzyły w prawo UE

W swoim wyroku TSUE w pełni uwzględnił skargę Komisji Europejskiej złożoną po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny dwóch wyroków uderzających w pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym we Wspólnocie.

TSUE stwierdził uchybienia Polski względem prawa UE.

W swoim wyroku TSUE podkreślił, że Polska nie może powoływać się na swoją tożsamość konstytucyjną, aby uchylić się od respektowania wspólnych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o UE, takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność wymiaru sprawiedliwości.

Żurek komentuje decyzję sądu ws. Ziobry. „Takie rzeczy się zdarzają”

„Wartości te stanowią bowiem podstawę samej tożsamości Unii, do której Polska przystąpiła dobrowolnie. Po akcesji (Polski do UE - PAP) wartości te znajdują swój konkretny wyraz w prawnie wiążących zobowiązaniach, od których państwa członkowskie nie mogą się uchylić” - uznał TSUE.

Konsekwencje wyroku TSUE

Wyrok TSUE może mieć bolesne dla Polaków konsekwencje. Komisja Europejska już wcześniej nakładała na Polskę kary za niewykonywanie wyroków TSUE (np. w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN). Teraz ryzyko kolejnych sankcji wzrasta, bo wyrok dotyczy samego fundamentu systemu sądownictwa.

TSUE podkreślił, że brak niezależnego TK narusza zasadę państwa prawnego i skutecznej ochrony sądowej. To może oznaczać, że obywatele i firmy będą teraz częściej kierować sprawy bezpośrednio do TSUE, omijając polski TK.

Polityka SE Google News
Koniec spotkania PiS na Nowogrodzkiej
13 zdjęć
EXB VOD 2 17.12.2025
Sonda
Czy koalicji rządowej uda się przywrócić TK niezależność i bezstronność?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
TSUE