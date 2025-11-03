Ziobro nie odpuszcza. Zapowiada zawiadomienie na prokuratora generalnego

Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Ziobro twierdzi, że stacja TVN otrzymała dokument wcześniej niż on sam i posłowie

Były minister zapowiedział zawiadomienie do prokuratury przeciwko Waldemarowi Żurkowi

Ziobro uważa, że doszło do „podwójnego złamania prawa i ujawnienia tajemnicy śledztwa”

Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

„Podwójne złamanie prawa”

Zbigniew Ziobro w niedzielnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że wniosek o uchylenie mu immunitetu, który prokuratura skierowała do Sejmu, miał trafić do stacji TVN, zanim otrzymali go posłowie i on sam.

– To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe – napisał polityk.

Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja – jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe. Ponadto wniosek zawiera informacje…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 2, 2025

Jak dodał, dokument „zawiera informacje chronione tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione”. Jego zdaniem działania te miały uniemożliwić mu „szybką i rzetelną reakcję na fałszywe zarzuty”.

Ziobro uderza w Żurka

Były minister zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury.

– Jutro złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów – zapowiedział.

Ziobro ocenił, że w jego ocenie przestępstwo zostało popełnione „umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych”, a za takie czyny grozi nawet 10 lat więzienia.

Romanowski nie może spać spokojnie. Koniec azylu dla polityków PiS na Węgrzech?

W tle – 26 zarzutów

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy twierdzą, że nieprawidłowo wydatkował środki z Funduszu Sprawiedliwości, a także miał nadzorować mechanizmy finansowe oparte na powiązaniach personalnych w resorcie.

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS trafił do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił również o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt byłego ministra.

Poniżej galeria zdjeć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.