Pogrzeb generała Skrzypczaka. Na uroczystości pojawił się szef MON Władysłąw Kosiniak-Kamysz i wielu generałów

Fundacja GROM. Siła i Honor, której generał Skrzypczak był przewodniczącym rady, poinformowała o szczegółach pogrzebu. Msza święta żałobna odbędzie się w piątek, 25 lipca 2025 roku o godzinie 13:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, które rozpocznie się o godzinie 15:00 od głównej bramy cmentarza. Fundacja ta została założona przez bliskich gen. bryg. Sławomira Petelickiego. Na uroczystości mają się pojawić najważniejsi dowódcy wojskowi, a także przedstawiciele MON oraz zwierzchnik Sił Zbrojnych - Prezydenta RP Andrzej Duda.

Śmierć generała Skrzypczaka spotkała się z szerokim odzewem. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) wyraził żal i uznanie dla zmarłego:

- Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm — te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną - poinformowano.

Generał Waldemar Skrzypczak był postacią powszechnie znaną w polskiej armii i przestrzeni publicznej. Pełnił funkcję Dowódcy Wojsk Lądowych w latach 2006-2009, brał udział w misji w Iraku, a w latach 2012-2013 był wiceministrem obrony narodowej ds. modernizacji. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w debacie publicznej, komentując i analizując bieżące wydarzenia, szczególnie te związane z sytuacją na Ukrainie.

Skrzypczak - pogrzeb 14:20 W czasie uroczystości w świątyni głos zabrali miedzy innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i BBN. gen. bron. w stanie spoczynku Dariusz Łukowski. 14:16 Po mszy urna z prochami jest odprowadzana na Powązki Wojskowe. 14:05 Zobacz galerię 18 zdjęć W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda pogrzeb gen. Skrzypczaka: 14:02 W pogrzebie udział bierze również wiceminister obrony Stanisław Wziątek.





13:59 Pojawił się także szef BBN, gen. bron. w stanie spoczynku Dariusz Łukowski. 13:58 Gen. Skrzypczaka żegnają między innymi gen. Rajmund Andrzejczak i gen. broni Marek Sokołowski. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 13:51 Mszę prowadzi biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz 13:38 Obok urny Obok umieszczono poduszki z odznaczeniami gen. Skrzypczaka: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. 13:33 Rozpoczęła się Msza żałobna w intencji śp. gen. broni Waldemara Skrzypczaka. Eucharystii przewodniczy @bpLechowicz Obecny jest wicepremier minister obrony narodowej @KosiniakKamysz generałowie WP. Zmarłego żegnają rodzina, przyjaciele i podwładni. #Skrzypczak pic.twitter.com/LelI1wYA30 — Ordynariat Polowy (@ordynariat) July 25, 2025 13:29 Na uroczystości obecny jest także Marian Banaś. 13:16 Na uroczystości obecny jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 13:11 Urna z prochami zmarłego stoi na podwyższeniu okrytym czerwonym materiałem. Otacza ją wieniec z czerwono-białych kwiatów, a niej spoczywa biało-czerwona wstęga. 12:59 W świątyni pojawił się tłum chcący pożegnać gen. Skrzypczaka. Widać wielu przedstawicieli Wojska Polskiego. 12:56 Witamy w naszej relacji.

