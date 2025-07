Ostatnia droga gen. Waldemara Skrzypczaka. Grób utonął w kwiatach [ZDJĘCIA]

Informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka wstrząsnęła wieloma osobami. Był on powszechnie znany dzięki długoletniej służbie wojskowej oraz działalności jako analityk i komentator. Generał Skrzypczak zmarł 21 lipca, mając 69 lat. W piątek, 25 lipca odbył się pogrzeb generała. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najważniejsi dowódcy wojskowi oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który żegnając generała w sieci napisał:

- (...) to ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm — te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną - brzmi treść wpisu szefa MON na portalu X.

W czasie pogrzebu generała Waldemara Skrzypczaka uwagę zwracało to, co było tuż przy urnie otoczonej czerwonymi kwiatami. Obok niej ustawiono jego odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a także beret generała. Przy urnie cały czas w czasie mszy stała warta honorowa. Zaś na urnie umieszczona była biało-czerwona wstęga. Gdy urna była niesiona do grobu położona na niej została druga wstęga: granatowo-czerwona. To nawiązanie do orderu, którym był uhonorowany generał, czyli do Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego.

Waldemar Skrzypczak był znanym wojskowym. To były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). W ostatnich latach często wypowiadał się w mediach, analizował to, co dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko. Prywatnie generał był dwa razy żonaty, miał troje dzieci.

