Generał Waldemar Skrzypczak nie żyje, taką informację podał szef MON: - Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną - napisał w sieci Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kim był generał Waldemar Skrzypczak? Biografia, kariera wojskowa

Gen. Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Przez lata pracował w wojsku. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe.

W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Prywatne życie gen. Skrzypczaka

Waldemar Skrzypczak dwa razy brał ślub. Pierwszy raz ożenił się na początku lat 80. XX w, a jego żona miała na imię Teresa, to lekarka o specjalizacji pediatria i pulmonologia. Z tego związku Skrzypczak miał dwoje dzieci: syna Renarta i córkę Annę.

W 2008 roku generał ożenił się po raz drugi, jego żoną została pani Iwoną, z którą generał miał córkę Natalię. Oazą, w której generał czuł spokój i szukał wyciszenia był jego dom w Legionowe. W młodości Waldemar Skrzypczak pasjonował się żeglarstwem.

W Legionowie gen. Skrzypczak miał swoją oazę spokoju. Kiedyś go tam odwiedziliśmy

Kilka lat temu "Super Express" odwiedził generała Waldemara Skrzypczaka w jego domu w Legionowie. - Tu mam spokój. Jest to jedyne miejsce dostępne dla mnie, gdzie pracuję, myślę, czytam - opowiadał w programie "Politycy od kuchni". To, co miał w swoim gabinecie zwracało uwagę. Na półkach stały figurki przedstawiające czołgi, wozy pancerne, samoloty i rozmaite odznaczenia, jak mówił:

Jestem fanem czołgów, jestem nimi wręcz obłożony. Będąc dowódcą 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, dowodziłem brygadą, która miała czołgi Leopardy 2A4. Są tu też emblematy formacji hiszpańskiej, z kolei od harcerzy na pamiątkę dostałem kiedyś pistolety skałkowe.

Inne ciekawostki z jego domu, które budziły zainteresowanie to zawieszona nad schodami szabla, którą generał otrzymał od szejków irackich, kiedy dowodził dywizją w Iraku. - Są też figurki przywiezione z Czadu – opowiadał generał.

