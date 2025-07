Gen Różański żegna gen. Skrzypczaka Pokazał wyjątkowe zdjęcie. "Charyzmatyczny dowódca, nietuzinkowy oficer"

Gen. Waldemar Skrzypczak nie żyje. Znany wojskowy od lat służył wojsku, to były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). W ostatnich latach często wypowiadał się w mediach, analizował to, co dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko. Jego śmierć wywołała poruszenie. Generała Skrzypczaka pożegnał Sztab Generalny Wojska Polskiego pisząc:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci generała broni w st. spocz. Waldemara Skrzypczaka – żołnierza Wojska Polskiego, dowódcy, nauczyciela, publicysty. Były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). Absolwent m.in. Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony NATO w Rzymie. W całej swojej służbie kierował się etosem żołnierskim i dobrem Sił Zbrojnych RP. Ceniony za bogate doświadczenie operacyjne i ważny głos w debacie publicznej. Cześć Jego pamięci. Wojsko Polskie składa wyrazy współczucia Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom.

O generale Skrzypczaku pamiętał też gen. Mirosław Różański, tak opisał kolegę:

- Charyzmatyczny dowódca, nietuzinkowy oficer, bezkompromisowy żołnierz (!), takim Cię zapamiętam Dowódco. Generał Waldemar Skrzypczak odszedł na wieczną wartę, cześć Jego pamięci, niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla Rodziny, najbliższych.

Generał Różański pokazał też zdjęcie z generałem Skrzypczakiem.

Gen. Waldemar Skrzypczak - biografia

Waldemar Skrzypczak zmarł w wieku 69 lat. Był znanym wojskowym, chętnie występował w mediach i dzielił się swoim doświadczeniem. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej