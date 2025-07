Nawrocki ujawnił, kto będzie szefem jego kancelarii. To poseł Zbigniew Bogucki

Karol Nawrocki już za kilka dni zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski. Teraz jest więc ostatni moment na to, jak ułożyć przyszłą kancelarię. Prezydent elekt w rozmowie na antenie telewizji Trwam uciął wszelkie spekulacje i ujawnił, kto zostanie szefem jego kancelarii, będzie to znany poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Bogucki, który co ciekawe, w pewnym momencie był w gronie kandydatów na prezydenta z ramienia PiS.

Zbigniew Bogucki będzie szefem mojej kancelarii. To z jednej strony bardzo doświadczony urzędnik państwowy. To przede wszystkim adwokat, prawnik, prokurator. A wiadomo, że w pracy kancelarii inicjatywy ustawodawcze i w ogóle cała legislacja jest bardzo ważna. To człowiek, który był głęboko zaangażowany w moją kampanię wyborczą, z dużą efektywnością, skutecznością. Człowiek także wartości, więc to powiedzielibyśmy doskonały kandydat - przyznał Nawrocki.

Znany poseł PiS w kancelarii Nawrockiego

Prezydent elekt przekazał w czasie wywiadu też to, że zastępcą Zbigniewa Boguckiego będzie znany polityk PiS, Adam Andruszkiewicz:

- Zastępcą Zbigniewa Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz. To mimo młodego wieku jeden z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia. To już bardzo doświadczony parlamentarzysta. (…) W młodości prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a więc związany ze środowiskami narodowymi, co dla mnie także jest ważne - mówił.

I dodał: - A przede wszystkim Adam Andruszkiewicz odpowiadał za sukces kampanii w mediach społecznościowych razem z Jakubem Nadstawnym i Mikołajem Bujakiem. (…) Adam Andruszkiewicz to też człowiek, którego energia i pomysłowość, i Polska w sercu, będą determinowały pracę całej Kancelarii Prezydenta - zachwalał polityk Karol Nawrocki.

