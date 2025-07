Wyciekły nieoficjalne wieści o losie ministra Radosława Sikorskiego. Oto, co ma go czekać po rekonstrukcji rządu

Radosław Sikorski, według nieoficjalnych informacji TVN24 ma zostać wicepremierem. - Dziś usłyszałam od dwóch polityków z otoczenia Donalda Tuska, że będzie chciał zaproponować tekę wicepremiera dla jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej. Takim politykiem miałby być Radosław Sikorski - przekazała na antenie TVN24 Arleta Zalewska, reporterka "Faktów".

Jak wiemy szczegóły zmian w rządzie Donalda Tuska poznamy już niebawem, bo w najbliższą środę (23 lipca). Taką wiadomość przekazał Adam Szłapka, rzecznik rządu, który na portalu X napisał: - Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00.

Zmiany w rządzie Tuska. Będzie nowy wicepremier? Teraz jest ich dwóch

Obecnie w rządzie jest dwóch wicepremierów, to Krzysztof Gawkowski (minister cyfryzacji) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (minister obrony narodowej).

Kim jest Radosław Sikorski?

Radosław Sikorski jest jednym z najbardziej znanych polskich polityków. Obecnie pracuje w rządzie Donalda Tuska jako szef MSZ. Sikorski pochodzi z Bydgoszczy, w tym mieście też chodził do szkoły średniej, ale ciągnęło go w wielki świat. W 1981 roku młody Sikorski wyjechał do Wielkiej Brytanii, by uczyć się języka angielskiego. Był tam, gdy w Polsce został wprowadzony stan wojenny, więc Sikorski wystąpił o azyl w Wielkiej Brytanii.

zaczął też tam studia i może się pochwalić tym, że jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na swoim koncie ma też doświadczenie reporterskie i bycie korespondentem wojennym. Prywatnie zaś od lat tworzy szczęśliwy związek z dziennikarką Anne Applebaum, która jest znaną pisarką i laureatką nagrody Pulitzera.

