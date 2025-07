PSL będzie radziło ws. rekonstrukcji rządu. Pilne spotkanie!

Posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego w sprawie rekonstrukcji rządu, zostało zwołane pierwotnie na poniedziałek, dowiedział się PAP. Ale z racji tego, że w poniedziałek ma dojść do spotkania liderów koalicji rządzącej z premierem, PSL zdecydował się na zmianę terminu wewnętrznych rozmów. Jak wynika z informacji PAP uzyskanych w PSL, Naczelny Komitet Wykonawczy zbierze się we wtorek o godz. 17 w warszawskiej siedzibie partii. Głównym tematem spotkania ma być omówienie ustaleń, które zapadły na spotkaniu liderów koalicji, a do którego dojdzie właśnie 21 lipca.

Rekonstrukcja rządu - znany jest termin

Wicepremier i minister Krzysztof Gawkowski w poniedziałek w Radiu Zet oświadczył, że rekonstrukcja rządu zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie, a dokładnie w środę (23.07) i czwartek (24.07), a zmiany zostały już uzgodnione. Jak przekonywał, poniedziałkowe spotkanie liderów partii wchodzących w skład koalicji rządowej ma być poświęcone formie zakomunikowania zmian. Gawkowski przekazał też, że w zrekonstruowanym rządzie pojawią się dwa duże resorty powstałe z połączenia dotychczas istniejących. - Jeden bardzo duży, będzie odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a drugi za sprawy ważne na dziś dla kraju, czyli energetykę - wskazał.

Wicepremier nie odpowiedział, ilu ministrów będzie liczyła zrekonstruowana Rada Ministrów. - Myślę, że część ministrów bez teki zakończy swoje urzędowanie, część zostanie przesunięta na stanowiska sekretarzy, bądź podsekretarzy stanu w ministerstwach. W niektórych resortach dojdzie do zmiany na poziomie personalnym - mówił Gawkowski.

Ile ministerstw jest w rządzie Donalda Tuska?

Obecnie rząd tworzy 19 resortów:

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP),

Ministerstwo Cyfryzacji (MC),

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN),

Ministerstwo Finansów (MF),

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR),

Ministerstwo Infrastruktury (MI),

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ),

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),

Ministerstwo Przemysłu (MP),

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS),

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW),

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT),

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT),

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS),

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ),

Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Jest też 7 ministrów bez teki: minister – członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO), minister – członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO), minister ds. UE Adam Szłapka (KO), minister – członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO), ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO), ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (rekomendowana przez Polskę 2050).

