Pilna wiadomość od rzecznika rządu! Wiadomo, kiedy Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów

Wiadomo już, kiedy dojdzie do ogłoszenia zmian w rządzie. O rekonstrukcji mówi się od dłuższego czasu, sam premier Donald Tusk ją zapowiadał. Teraz wszystko będzie jasne. Do ogłoszenia nowego składu rządu dojdzie w najbliższą środę (23 lipca) o godzinie 10:00, przekazał rzecznik rządu.

Wiadomo, że już 21 lipca odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej w celu omówienia planowanej rekonstrukcji rządu. Zmiany mają na celu usprawnienie działania administracji i dostosowanie jej do bieżących wyzwań.

Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 21, 2025

Obecnie rząd tworzy 19 resortów, a są to: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Przemysłu (MP), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Zdrowia (MZ). Jest też 7 ministrów bez teki: minister – członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO), minister – członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO), minister ds. UE Adam Szłapka (KO), minister – członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO), ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO), ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (rekomendowana przez Polskę 2050).