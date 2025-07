Zaskakujące słowa ministra Sikorskiego. Wspomniał o Panu Bogu i furze pieniędzy

Poniedziałek (21 lipca) przyniósł zaskakujące informacje. Jak podało Central European Petroleum (CEP) doszło do sensacyjnego odkrycia, mianowicie okazało się, że największe konwencjonalne złoże ropy naftowej w Polsce na Bałtyku znajduje się w rejonie Wolina. To wydarzenie, które może zrewolucjonizować polski sektor energetyczny i wzmocnić bezpieczeństwo kraju.

- Zgodnie z powyższym oszacowaniem, złoże ropy naftowej i gazu ziemnego Wolin East stanowi największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte dotychczas w Polsce i jedno z największych konwencjonalnych złóż ropy naftowej odkryte w Europie w ostatniej dekadzie – napisano w oficjalnym komunikacie CEP.

Sikorski skomentował doniesienia o ropie. Wspomniał o Bogu

Do tych wieści odniósł się w sieci minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski postanowił skomentować sprawę ropy, a przy okazji nawiązał do ostatnich wydarzeń związanych z Polską, które miały pozytywny wydźwięk. Minister Sikorski wspomniał o wygranej Igi Świątek na Wimbledon, a także o misji polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Nie zapomniał też o tym, że już jesienią do Polski trafi przelew z Komisji Europejskiej z kolejną transzą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wysokość tego przelewu opiewa na 26 mld zł. To wszystko napawa Sikorskiego zadowoleniem, minister napisał na portalu X:

Sławosz leci w kosmos, Iga wygrywa Wimbledon, Unia przewiduje dla🇵🇱furę pieniędzy a teraz jeszcze to. Pan Bóg chyba jednak kocha rząd KO-PSL-PL2050-Lewica - skomentował polityk.

Co do złóż ropy, to podsekretarz stanu i Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos przyznał, że choć do eksploatacji złoża droga jeszcze daleka i wymaga "przygotowania, przedłożenia i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej", to potencjał Wolin East jest ogromny: - Jeśli odkrycie to zostanie ostatecznie potwierdzone, to złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego - ocenił ekspert.

