Lech Wałęsa zadecydował. Nie przyjdzie na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Lech Wałęsa jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często informuje o swoim stanie zdrowia czy komentuje najważniejsze wydarzenia z areny politycznej. Często nie szczędzi krytyki pod adresem PiS-u i bez ogródek mówi to, co myśli. Wiele osób zastanawiało się, czy były prezydent pojawi się na początku sierpnia na oficjalnym zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Jak sie okazuje, już podjął decyzję, o czym poinformował w krótkim, dobitnym poście zamieszczonym na Facebooku.

Stanowisko Lecha Wałęsy

6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. Decyzja o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego została podjęta przez Marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, i opublikowana w Monitorze Polskim. To formalny krok, który umożliwia oficjalne rozpoczęcie kadencji nowego prezydenta. Były prezydent Lech Wałęsa, pełniący urząd w latach 1990-1995, wyraził swoje niezadowolenie z planowanego wydarzenia. W poniedziałek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie zaproszenia na uroczystość, dodając komentarz:

- Odmawiam udziału w tym gorszącym dla mnie widowisku. Lech Wałęsa - czytamy w poście.

Jako ilustracje dodał zdjęcie kartki z informacją marszałka Sejmu o zaprzysiężeniu. Pod wpisem od razu pojawiło się wiele komentarzy: "Bardzo mądra decyzja Panie Prezydencie. Wielki szacunek"; "Ma Pan rację Panie Prezydencie. Nie chcę mi się wierzyć że Prezydentem może zostać osoba z tak kontrowersyjna przeszłością i bez kompetencji"; "Demokracja to nie jest systemem doskonałym, ale najlepszym jaki do tej pory ludzie wymyślili. I tego się trzymajmy. Szacunek dla wybranego Prezydenta i woli wyborców. Tego oczekuję od byłych prezydentów mojego kraju i moich rodaków"; "Nie spodziewałam się innej decyzji. Dużo zdrowia, Panie Prezydencie!" - czytamy.Warto przypomnieć, że Lech Wałęsa pokazał się na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na pierwszą kadencję. Polski noblista nie wziął jednak udziału w drugim zaprzysiężeniu Dudy w 2020 roku. Jego obecna postawa podkreśla jego krytyczny stosunek do aktualnej sytuacji politycznej.

W naszej galerii zobaczysz, jak Lech Wałęsa po operacji poradził sobie z pójściem na mszę:

Sonda Czy Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem Polski? Tak Nie Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże