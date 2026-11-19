Janusz Palikot odniósł się w mediach społecznościowych do informacji o podarunku dla Donalda Trumpa. Na celownik wziął prezydenta Karola Nawrockiego oraz amerykańskiego przywódcę. Powodem reakcji stał się rzeźbiony, bursztynowy tron, który prezydent Karol Nawrocki przekazał amerykańskiemu przywódcy z okazji jego 80. urodzin.

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Były polityk opublikował na Instagramie zdjęcie luksusowego mebla i opatrzył je krótkim, ale ostrym podsumowaniem. „Wieśniak dał wieśniakowi” – napisał Palikot w swojej relacji, jednoznacznie oceniając zarówno darczyńcę, jak i obdarowanego.

Tajemniczy podarunek dla Trumpa

Sprawa prezentu przez pewien czas była trzymana w tajemnicy. Oficjalnie Kancelaria Prezydenta informowała jedynie, że podczas czerwcowej wizyty w USA Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi marmurową tablicę. Jednak, jak ujawniła stacja TVN24, drugim, nieujawnianym wcześniej prezentem był bogato zdobiony bursztynem fotel.

Bogato zdobiony mebel, wykonany przez sopockiego artystę Lucjana Myrtę, miał być symbolem polskiego rzemiosła. Okazja do wręczenia tak nietypowego podarku była wyjątkowa – 80. urodziny amerykańskiego prezydenta obchodzono podczas wydarzenia związanego także z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.

Jak wynika z relacji szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, bursztynowy tron miał wywrzeć na Donaldzie Trumpie duże wrażenie. - To krzesło gdańskie, z którego pan prezydent Trump się ucieszył - mówił nam Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Zupełnie innego zdania jest jednak Janusz Palikot, dla którego luksusowy dar stał się powodem do ostrej reakcji pod adresem obu polityków.

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