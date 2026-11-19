Premier Donald Tusk podzielił się w mediach społecznościowych informacją o ważnej korespondencji, jaka trafiła na jego biurko. Pod listem otwartym, skierowanym do liderów wszystkich państw Unii Europejskiej, podpisało się 59 europejskich naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli biznesu. Premier określił ich mianem „najważniejszych postaci” i czołowych liderów rozwoju sztucznej inteligencji.

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„Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać” – napisał szef rządu na platformie X. Donald Tusk nie traci czasu i zapowiedział, że sygnatariusze pisma zostali zaproszeni do stolicy Polski już na nadchodzący styczeń.

Pięć priorytetów dla Europy

Eksperci, którzy zwrócili się do unijnych przywódców, apelują o pilne działania. Ich zdaniem Europa musi wzmocnić swoją konkurencyjność, aby nie zostać w tyle za światowymi potęgami. W liście sformułowano pięć kluczowych postulatów: uproszczenie przepisów, wsparcie dla europejskich firm technologicznych, większe nakłady finansowe (zarówno publiczne, jak i prywatne), stworzenie nowoczesnych ośrodków badawczych oraz przyjęcie wspólnej strategii. Ich zdaniem kluczowe decyzje muszą zapaść już teraz, zwłaszcza podczas negocjacji budżetu UE na lata 2028–2034, aby Europa nie utraciła suwerenności technologicznej i zdolności do konkurowania z USA i Chinami.

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To jednak dopiero początek polskiej ofensywy w tym temacie. Jak wynika z informacji rządowych, na początku 2027 roku w Warszawie ma odbyć się Szczyt Wysokiego Szczebla w sprawie AI. Premier Tusk już teraz wezwał innych europejskich liderów, by aktywnie włączyli się w tę inicjatywę.

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„Airbus” dla sztucznej inteligencji

Warszawski szczyt ma stać się fundamentem dla dwóch potężnych projektów, które mają zapewnić Europie suwerenność technologiczną. Pierwszy z nich, roboczo nazywany „EMBL dla AI”, zakłada stworzenie elitarnego ośrodka badawczego, który przyciągnie największe talenty i zapewni im dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej.

Drugim filarem ma być strategia „Airbus dla AI”. To ambitny plan powołania ogólnoeuropejskiego konsorcjum, które zajmie się wdrażaniem sztucznej inteligencji w przemyśle i technologiach autonomicznych. Taka skala działania ma pozwolić Europie realnie konkurować z liderami z USA i Chin.

Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji - czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy. Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

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