NBP wstrzymał realizację zleceń płatniczych z rachunków Trybunału Konstytucyjnego z powodu sprzecznych dokumentów w sprawie reprezentacji tej instytucji

Marcin Zarzecki przekonywał, że była to decyzja techniczno-administracyjna, oparta na analizie prawnej i przepisach

Sejmowa komisja przyjęła sprawozdanie zawierające osiem zarzutów wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego

Zarzecki mówił też, że chciałby, aby komunikaty NBP były bardziej zrozumiałe dla obywateli

Dlaczego NBP wstrzymał płatności dla Trybunału Konstytucyjnego?

Sprawa dotyczy rachunków Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Bank wyjaśnił, że wstrzymał realizację zleceń po otrzymaniu sprzecznych dokumentów dotyczących tego, kto reprezentuje Trybunał. Zdaniem NBP należało najpierw ustalić, kto jest uprawniony do dysponowania środkami na tych rachunkach.

Marcin Zarzecki wskazywał, że decyzję podjęto po analizie ustawy o NBP, przepisów o finansach publicznych, prawa bankowego i regulaminu NBP. Jak zaznaczył, bank nie może realizować transakcji, jeśli ma wątpliwości, czy dyspozycję składa osoba lub podmiot do tego uprawniony. Dodał, że spór o reprezentację Trybunału powstał poza bankiem centralnym.

Co dalej ze sprawą Adama Glapińskiego?

W Sejmie trwa postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa NBP Adama Glapińskiego. W październiku 2026 r. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie zawierające osiem zarzutów wobec szefa banku centralnego. Dokument może być podstawą dalszych decyzji parlamentu dotyczących postawienia go przed Trybunałem Stanu.

W „Ósmej Rundzie” Zarzecki ocenił, że ewentualne skierowanie sprawy prezesa NBP do Trybunału Stanu byłoby decyzją polityczną. Jego zdaniem przedstawione zarzuty mają charakter ekonomiczny lub polityczny, a nie konstytucyjny. Powołał się też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2024 r., sygn. K 23/23, i stwierdził, że do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu potrzebne byłyby 276 głosy w Sejmie.

Niezależność NBP i komunikacja z obywatelami

Członek Rady Polityki Pieniężnej przekonywał, że bank centralny powinien pozostawać poza bieżącym sporem politycznym, a jego komunikaty muszą być oparte na faktach i formułowane precyzyjnie. Jego zdaniem polityczne naciski na NBP mogą osłabiać zaufanie rynków do tej instytucji. Jako możliwe skutki takich napięć wymienił kurs złotego, rentowności obligacji i premię za ryzyko.

Zarzecki, który ma objąć funkcję w zarządzie NBP 2 stycznia 2027 r., mówił też, że chciałby rozszerzyć komunikację banku skierowaną do obywateli. Chodzi o to, by skutki decyzji NBP były przedstawiane w sposób zrozumiały dla gospodarstw domowych. Zaznaczył, że komunikaty dla obywateli powinny uzupełniać, a nie zastępować specjalistyczne informacje przeznaczone dla rynków finansowych.

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