Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie potwierdziło w rozmowie z Radiem ESKA, że wymóg posiadania instalacji przeciwoblodzeniowej został usunięty z dokumentacji przetargowej. Resort nie odpowiedział jednak dotychczas na pytania reporterów stacji, dotyczące powodów oraz podstaw podjęcia tak istotnej decyzji.

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Reporterzy skonsultowali tę kwestię z doświadczonym pilotem. Ekspert w rozmowie z Radiem ESKA jednoznacznie ocenia, że rezygnacja z tego zabezpieczenia drastycznie zawęzi możliwości wykorzystania śmigłowca. Specjalista zwraca uwagę, że lód może osadzać się na konstrukcji nawet przy dodatnich temperaturach rzędu kilku stopni Celsjusza. Taki stan rzeczy potrafi całkowicie uziemić maszynę przed startem, a w przypadku nagłego załamania pogody w powietrzu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia załogi.

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Potencjalni wykonawcy mogli zgłaszać swoje propozycje w postępowaniu na śmigłowce dla Straży Granicznej do 4 listopada. W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły łącznie trzy oferty od zainteresowanych dostawców.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami strony rządowej, zakup nowych maszyn zostanie opłacony ze środków Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Zarówno przedstawiciele MSWiA, jak i samej Straży Granicznej nie udzielili dziennikarzom odpowiedzi na pytanie, czy ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi jeszcze przed końcem bieżącego roku.

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