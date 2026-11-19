Dzieci dorastają w świecie oferującym ogromne możliwości edukacyjne i komunikacyjne dzięki technologii, ale jednocześnie narażone są na poważne zagrożenia cyfrowe, takie jak hejt, cyberprzemoc, manipulacja i naruszanie prywatności.

W obliczu zagrożeń online, same regulaminy czy blokady technologiczne są niewystarczające. Najważniejszym elementem bezpieczeństwa jest silna, ufna więź dziecka z dorosłym opiekunem, która pozwala mu otwarcie mówić o trudnych doświadczeniach.

Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci wymaga zintegrowanej współpracy wielu środowisk: rodziny, szkoły, instytucji publicznych i twórców technologii, a także podjęcia konkretnych działań tu i teraz.

Współczesne dzieciństwo wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Z jednej strony młody człowiek ma dziś na wyciągnięcie ręki narzędzia edukacyjne, kreatywne i komunikacyjne, które jeszcze niedawno wydawały się futurystyczną wizją. Z drugiej – wraz z postępem cyfrowym pojawiają się wyzwania, na które nie zawsze łatwo zareagować w pojedynkę.

Jak podkreśla Pierwsza Dama Marta Nawrocka, stawką w tym procesie jest znacznie więcej niż tylko opanowanie nowych aplikacji czy zasad higieny ekranowej.

- Dzieci to nasz największy narodowy skarb. Nasza przyszłość. I nasza odpowiedzialność. Dorastają w świecie, który daje im ogromne możliwości, ale niesie też wiele zagrożeń. Nowe technologie - takie jak sztuczna inteligencja - to nowe perspektywy. Ale i nowe strefy zagrożeń. Hejt. Cyberprzemoc. Manipulacja. Naruszanie prywatności. To problemy, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie - przekazała nam.

Eksperci zajmujący się wychowaniem i bezpieczeństwem w sieci od lat zwracają uwagę, że same regulaminy, blokady czy systemowe rozwiązania nie zastąpią bliskiej więzi w domu. Gdy dziecko mierzy się z trudnym doświadczeniem w internecie, od złośliwych komentarzy po próby manipulacji, kluczowe bywa to, czy ma obok siebie uważnego dorosłego, któremu ufa na tyle, by o tym opowiedzieć.

Właśnie na budowaniu tej codziennej bliskości skupia się apel skierowany bezpośrednio do opiekunów.

- Chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas - mówiła nam.

Od słów do konkretnych działań

Wyzwania związane z hejtem, cyberprzemocą czy ochroną prywatności w sieci nie znikną same. Wymagają współpracy różnych środowisk: rodziny, szkoły, instytucji publicznych oraz twórców nowych technologii, ale przede wszystkim gotowości do podjęcia decyzji już teraz, zanim negatywne skutki zdążą się utrwalić.

Podsumowując wagę wspólnego zaangażowania, Marta Nawrocka wzywa do przekucia dyskusji w realną inicjatywę.

Wierzę, że razem jesteśmy silniejsi. Niech ta konferencja stanie się impulsem do działania. Bo przyszłość naszych dzieci tworzy się dzisiaj. Tu i teraz. Nie zmarnujmy tej szansy - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w kreacji niczym księżna Kate:

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