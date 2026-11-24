Przemysław Czarnek stanowczo opowiada się za włączeniem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna do szerokiego paktu senackiego, uznając to za klucz do odzyskania Senatu przez prawicę i ignorując sprzeciw środowiska Mateusza Morawieckiego.

W obozie prawicowym istnieją wyraźne wewnętrzne podziały dotyczące współpracy z Grzegorzem Braunem, co uwidacznia konflikt między wizją Czarnka a postulatami polityków związanych z Mateuszem Morawieckim.

Czarnek potwierdził, że w przypadku zwycięstwa prawicy, Zbigniew Ziobro mógłby powrócić do rządu, jeśli pozwoli mu na to zdrowie.

Przemysław Czarnek nie ma wątpliwości: jeśli prawica chce przejąć władzę w izbie wyższej, musi grać do jednej bramki nawet z najbardziej wyrazistymi postaciami. Polityk PiS w rozmowie z Radiem Zet zadeklarował, że jest zwolennikiem włączenia partii Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej – do szerokiego paktu senackiego.

- „Nie” dla Brauna w pakcie senackim to jest niemożliwe, bo nie będzie prawicowego Senatu. Szeroki pakt senacki całej prawicy jest gwarancją odzyskania Senatu - stwierdził stanowczo Czarnek na antenie rozgłośni.

Spięcie na szczytach prawicy

Plan Czarnka uderza bezpośrednio w koncepcję polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego i jego formacji Rozwój Plus, którzy nie wyobrażają sobie współpracy z Braunem. Kandydat PiS na premiera kompletnie jednak zignorował te obiekcje.

- My Senat chcemy odzyskać. Jak pan Morawiecki nie chce, jego sprawa - uciął krótko Czarnek.

Dodał przy tym, że wielu polityków, którzy odeszli z PiS razem z Mateuszem Morawieckim, teraz chciałoby wrócić do partii.

- Widzę to po ich oczach, twarzach, dyskusjach z nimi - przekonywał polityk.

Atmosferę dodatkowo podgrzał Tobiasz Bocheński z PiS. Skomentował on wspólne zdjęcie Grzegorza Brauna z bliskim współpracownikiem Morawieckiego, Michałem Dworczykiem. Bocheński zarzucił Rozwojowi Plus „polityczną schizofrenię”, wytykając im miłą pogawędkę z Braunem przy jednoczesnym atakowaniu PiS za rzekomą „braunizację”.

Wielki powrót Ziobry i sprawa Moskala

Przemysław Czarnek nakreślił również personalne plany na wypadek zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Potwierdził, że w jego gabinecie znajdzie się miejsce dla Zbigniewa Ziobry.

- Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odpowiedział na pytanie Bogdana Rymanowskiego o powrót polityka do rządu.

Polityk odniósł się także do sytuacji posła Michała Moskala, który został odwieszony w prawach członka klubu PiS, mimo że jego nazwisko pojawia się w kontekście afery Zondacrypto. Czarnek zapewnił, że partia nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości, a działania prokuratury skwitował bardzo ostro. Pytał retorycznie o „Korneluka - uzurpatora w prokuraturze krajowej” oraz o Żurka, który jego zdaniem „tylko zemstą się kieruje”.

Decyzję o powrocie Moskala do łask ostro skomentował w sieci europoseł KO Dariusz Joński, przypominając o planach prokuratury dotyczących uchylenia politykowi immunitetu.

W naszej galerii zobaczysz Przemysława Czarnka z żoną:

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Sonda Czy PiS i Konfederacja ostatecznie stworzą wspólny pakt senacki? Tak, zmusi ich do tego wyborcza matematyka Nie, konflikt liderów jest zbyt poważny Porozumieją się tylko w części okręgów Trudno powiedzieć