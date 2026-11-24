Szef Rozwoju Plus, czyli Mateusz Morawiecki twardo stoi na stanowisku, że nie ma mowy, by jego ugrupowanie współpracowało z Grzegorzem Braunem. Podkreśla to za każdym razem, a nawet w najnowszym wywiadzie, którego były premier udzielił we wtorek (24.11) w programie "Ósma runda" padło wprost o polityku: - (...) Jeśli ktoś mówi, że musimy dążyć do ponownego uruchomienia rury niemiecko-rosyjskiej i się pod nią podłączyć; jeśli ktoś twierdzi, że trzeba brać prąd z białoruskiej elektrowni jądrowej; jeśli dla kogoś Rosja to potencjalny sojusznik, a CPK to „bunkier żydowski”, to trudno wyobrazić sobie współpracę z kimś takim! - ocenił ostro. A gdy padła uwaga, że jednak elektorat Brauna może się przydać Morawiecki zareagował:

Zobaczymy, czy będzie konieczny do większości parlamentarnej. Jesteśmy szeroką formacją i poglądy są różne. Wielu ludzi nie chce rządu Tuska, który rujnuje Polskę, ale coraz więcej ludzi nie chce też Grzegorza Brauna i jego umizgów wobec Rosji. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to tamta wojna rzekomo „nie jest naszą sprawą”, ale Teheran już tak i ma być „Warszawa–Teheran wspólna sprawa”? Nie dajmy się zwariować! Rozwój Plus mówi jasno: jeśli nie chcesz Tuska, ale nie chcesz też Brauna, masz alternatywę - podsumował.

Tymczasem europoseł Michał Dworczyk z Rozwoju Plus zapozował do zdjęcia z Grzegorzem Braunem w PE! Zdjęcie polityków opublikował na portalu X sam Grzegorz Braun, a podpisał je krótko:

W miarę postępów Korony Polskiej walka z „braunizacją” zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień.

W miarę postępów @KoronyPolskiej🇵🇱 walka z „braunizacją” zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień 😉 @michaldworczyk @MorawieckiM @RozwojPlus🇺🇦🇺🇸🇮🇱 https://t.co/BPlXtntGaP— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) November 24, 2026

Zdjęcie natychmiast posłużyło politycznym przeciwnikom Rozwoju Plus, którzy bezlitośnie komentowali fotografię. Wśród nich znalazł się Bartosz Arłukowicz, który napisał: - Mateusz. Zgodnie z umową rozmawiałem z panem Grzegorzem. Sprawa tak jak ustaliliśmy. Oby nie Tusk. Michał.

W końcu głos zabrał Michał Dworczyk, który odniósł się do zdjęcia i przekazał: - Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej Rozwoju Plus. Po czym dodał:

Na marginesie, to zabawne, że w tym tygodniu jeden poseł PiS zaatakował mnie za to, że przez pewien czas moim adwokatem był Ryszard Kalisz, a drugi poseł PiS za to, że mam zdjęcie z Grzegorzem Braunem. Urocze. Między innymi dlatego nie bardzo zmartwiłem się rozstaniem z moją dawną partią. Nie chciałem dłużej brać udziału w wyścigu eunuchów, którzy muszą konkurować w udowadnianiu swojej wierności albo tego kim są lub kim nie są A mówiąc poważnie - to naprawdę szkoda, że tak wielu ludzi nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że z innym człowiekiem, nawet gdy fundamentalnie się z nim nie zgadzasz, można normalnie rozmawiać. Można być uprzejmym, niezależnie od poglądów. Właśnie do tego doprowadziła polaryzacja i hejt, które wykorzystują dwie największe partie oraz ich wyznawcy…

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