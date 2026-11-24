Prawie 650 tys. zł i korzyści od giełdy Zondacrypto

Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, znalazł się w centrum śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zondacrypto. We wtorek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy i podejmowania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe.

Według prokuratury Chodziński miał przyjąć łapówkę w wysokości prawie 650 tys. zł. Oprócz pieniędzy chodziło również o bilety na mecze, pobyty w hotelach, noclegi i posiłki.

W zamian miał podejmować działania zmierzające do uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby, a także doprowadzenia do korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań prawnych dotyczących rynku kryptowalut.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak, podejrzany miał powoływać się na swoje wpływy w Sejmie i Kancelarii Prezydenta RP.

W sprawie pojawia się nazwisko Zbigniewa Ziobry

Według ustaleń śledczych Chodziński miał przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej dotyczącej osoby, której sprawy miały być załatwiane. Miał również organizować jej spotkania z posłami.

Prokuratura wskazuje także na przekazanie 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro.

To nie wszystko. Chodziński miał również przekazywać posłom i innym osobom uwagi dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Według śledczych działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę.

Miał zbierać informacje o dziennikarzach TVN24

Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Według prokuratury były agent CBA miał przekazywać informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Wśród zdobywanych danych miały znajdować się również informacje o miejscach zamieszkania i pobytu dziennikarzy stacji TVN24.

Chodziński nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jak przekazała prokurator Adamiak, podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia.

Prokuratura chce trzech miesięcy aresztu

Po przesłuchaniu prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie Chodzińskiego na trzy miesiące. Śledczy wskazują na obawę matactwa, możliwość ucieczki oraz grożącą podejrzanemu surową karę.

W związku z wnioskiem o areszt prokurator wydał również postanowienie o zatrzymaniu Chodzińskiego i przymusowym doprowadzeniu go do sądu. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania zdecyduje sąd.

Afera Zondacrypto. Tysiące zawiadomień i nowe wątki

Śledztwo dotyczące Zondacrypto rozpoczęło się w kwietniu. Prokuratura bada sprawę pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do śledczych wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. W tej sprawie aresztowany został między innymi szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił we wtorek o możliwym przełomie w sprawie zaginięcia Suszka. Jak zaznaczył, biegli muszą jeszcze potwierdzić, czy zgromadzony materiał dowodowy można powiązać z osobą uznawaną za zaginioną.

Szef resortu zwrócił również uwagę, że w śledztwie pojawiają się nowe osoby, które mogą posiadać istotną wiedzę.

– Mam nadzieję, że to, co udało nam się już ustalić, spowoduje przełom w prowadzeniu śledztwa – powiedział Żurek. Podkreślił, że jednym z najważniejszych celów śledczych pozostaje ustalenie, co stało się z Sylwestrem Suszkiem.

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