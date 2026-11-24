Morawiecki pozywa Szafarowicza. Chce 30 tys. zł na Caritas

Sprawa trafiła już do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak informuje Wirtualna Polska, pozew w imieniu Mateusza Morawieckiego złożył poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, który jest jego pełnomocnikiem.

Chodzi o wpisy Oskara Szafarowicza, działacza PiS i pracownika biura prasowego partii, dotyczące rzekomego spotkania byłego premiera z obecnym szefem rządu Donaldem Tuskiem oraz biznesmenem Zbigniewem Jakubasem.

Jabłoński domaga się od Szafarowicza 30 tys. zł wpłaty na rzecz Caritas Polska. To więcej niż 10 tys. zł, których wcześniej żądano w wezwaniu do dobrowolnego naprawienia szkody. Powodem podwyższenia kwoty miała być ogromna skala rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Poszło o wpis o „Magdalence 2.0”

Cała sprawa zaczęła się w niedzielę 22 listopada. Tego wieczoru Szafarowicz opublikował na platformie X wpis, w którym twierdził, że dwa dni wcześniej Mateusz Morawiecki miał spotkać się z Donaldem Tuskiem w ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu. W spotkaniu miał uczestniczyć również biznesmen Zbigniew Jakubas.

Działacz PiS opatrzył swoją publikację hasłem „Magdalenka 2.0”, nawiązującym do rozmów politycznych z 1989 roku. Informacja okazała się nieprawdziwa. Do takiego spotkania nie doszło ani w Nowym Sączu, ani na Podhalu, ani w żadnym innym miejscu w Polsce. Sam Jakubas również zaprzeczył, by uczestniczył w opisywanym spotkaniu. Mimo to wpis nie został usunięty. Szafarowicz nie opublikował także sprostowania ani przeprosin.

Szafarowicz dostał szansę, ale z niej nie skorzystał

Paweł Jabłoński wcześniej wezwał działacza PiS do usunięcia wpisu i wycofania się z rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Ostrzegł również, że w przeciwnym razie sprawa może zakończyć się pozwem.

Szafarowicz nie skorzystał jednak z tej możliwości. Tymczasem publikacja miała osiągnąć milionowy zasięg, a jej treść była powielana przez innych polityków i pojawiała się również w mediach.

Jak podaje Wirtualna Polska, właśnie skala rozpowszechnienia informacji miała wpłynąć na wysokość roszczenia. Zamiast pierwotnych 10 tys. zł pełnomocnik Morawieckiego zażądał teraz wyższą kwotę.

Morawiecki chce przeprosin przez miesiąc

Żądania zawarte w pozwie nie ograniczają się do pieniędzy. Paweł Jabłoński domaga się również usunięcia wszystkich wpisów Szafarowicza dotyczących rzekomego spotkania Morawieckiego, Tuska i Jakubasa.

Działacz PiS miałby także opublikować oświadczenie z przeprosinami. Zgodnie z żądaniem pełnomocnika byłego premiera przeprosiny powinny pozostać na jego profilach społecznościowych przez 30 dni. Przez pierwsze siedem dni wpis miałby być dodatkowo przypięty, tak aby był dobrze widoczny dla odwiedzających profil.

Pozew liczy ponad 30 stron, a samo uzasadnienie zajmuje ponad 20 stron. Morawiecki domaga się ponadto zwrotu kosztów procesu. Teraz sprawą zajmie się warszawski sąd.

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