mocny gracz trzeciego miejsca

Kaczyński zaciera ręce! W najnowszym sondażu PiS wygrywa. Tusk musi to przetrawić

To już kolejne badanie, z którego wynika, że gdyby wybory do Sejmu miały odbyć się w najbliższą niedzielę, to najwięcej osób postawiłoby na Prawo i Sprawiedliwość. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że PiS nie tylko wyprzedza KO, ale gdyby połączyło siły z Konfederacją, mogłoby mieć znaczącą przewagę.