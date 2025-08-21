Szef kancelarii prezydenta, Paweł Szefernaker, ogłosił, że po wizycie w USA i spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, Karol Nawrocki odwiedzi Watykan: - To jest wiadomość z dzisiaj, że pan prezydent, wracając z Waszyngtonu, zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej, że odbędzie także oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem 5 września - przekazał prezydencki minister w czasie rozmowy w Kanale Zero.

Warto przypomnieć, że jeszcze w czasie kampanii wyborczej, na jednej z debat, Nawrocki pytany właśnie o plany, co do pierwszych wizyt, jeśli zostanie prezydentem, wymienił Watykan. Szefernaker zwrócił na to uwagę:

Pamiętam, jak padło to zobowiązanie prezydenta podczas debaty w Końskich. (…) Tam prezydent powiedział o tym, że chciałby, by jego pierwsza wizyta odbyła się w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Waszyngtonie. Gdy rozmawiałem z Marcinem Przydaczem, który słuchał tego podczas debaty, to pomyślał sobie, że rzeczywiście ciężko będzie miał ten minister, który będzie musiał zorganizować tę wizytę. Bo jednak kalendarze prezydentów, papieża, nie jest łatwo zsynchronizować - ocenił szef kancelarii prezydenta.

Wiadomo więc, że początek września będzie bardzo napiętym czasem w kalendarzu prezydenta. Bo tuż po wizycie w Stanach Zjednoczonych będzie podróż do Watykanu i spotkanie z papieżem Leonem XIV. Szefernaker przekazał, że wizyta w Watykanie jest już potwierdzona: - 3 września będzie spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie, 5 września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem - sprecyzował polityk.

Przypomnijmy, że w czasie debaty w Końskich, 11 kwietnia 2025, Karol Nawrocki został zapytany, tak jak inni uczestnicy, jaką stolicę powinien odwiedzić prezydent jako pierwszą. Na to pytanie odpowiedział wówczas: - Polska powinna być liderem UE w relacjach transatlantyckiej, ale tego nie wykorzystuje. Najpierw odwiedzę Waszyngton, by poukładać nasze relacje międzynarodowe. Zatrzymam się także w Watykanie.