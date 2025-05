Alarm w rządzie! Tusk traci większość, PiS z Konfederacją wracają do gry

Rosja stawia twarde warunki Zachodowi. "Nie możemy na to pozwolić!"

Według badania przeprowadzonego w dniach 10–11 maja, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska – 31,2 proc. To wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu, ale niewystarczający, by realnie myśleć o samodzielnym rządzeniu.

Prawo i Sprawiedliwość notuje 27,5 proc. – to niewielki wzrost o 0,2 pkt proc., który jednak w połączeniu z wynikiem Konfederacji daje szanse na odbicie władzy.

Konfederacja z poparciem 13,1 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.) zamyka podium i w ewentualnym scenariuszu sejmowym staje się języczkiem u wagi.

Lewica i Trzecia Droga na granicy

Sytuacja po stronie obecnej większości sejmowej wygląda znacznie gorzej. Lewica uzyskała jedynie 7,6 proc., a Trzecia Droga – 7,4 proc. Wynik tej ostatniej oznacza, że koalicja PSL i Polski 2050 nie przekroczyłaby 8-procentowego progu wyborczego, wymaganego dla komitetów złożonych z dwóch partii.

Dla partii Razem poparcie wyniosło 3,9 proc., co również oznacza brak mandatu w Sejmie.

Niezdecydowanych pozostaje 8,8 proc. respondentów – to oni mogą jeszcze przesądzić o ostatecznym układzie sił.

Symulacja: PiS i Konfederacja z większością

Na podstawie tych wyników Wirtualna Polska przeprowadziła symulację podziału mandatów. Efekt? Koalicja rządząca – nawet z poparciem Lewicy – mogłaby liczyć na 224 mandaty. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją miałoby 236 mandatów – czyli większość w 460-osobowym Sejmie.

Alarm dla rządu. „Słaby wynik Trzeciej Drogi to efekt braku przekazu”

Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w badaniach, matematyka sejmowa nie pozostawia złudzeń. – Główny problem to wynik Trzeciej Drogi, który wskazuje na odpływ wyborców i słabą mobilizację elektoratu PSL i Polski 2050 – komentują polityczni analitycy.

Wyniki sondażu United Surveys dla WP (maj 2025):

Koalicja Obywatelska – 31,2%

Prawo i Sprawiedliwość – 27,5%

Konfederacja – 13,1%

Lewica – 7,6%

Trzecia Droga (PSL+Polska 2050) – 7,4%

Razem – 3,9%

Niezdecydowani – 8,8%

