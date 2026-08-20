Polacy wskazali, kto byłby najlepszym premierem z prawicy

Sondaż SW Research dla Onetu zbadał preferencje Polaków dotyczące prawicowego premiera w przypadku zmiany władzy.

Krzysztof Bosak z Konfederacji zajął pierwsze miejsce z 11 proc. wskazań, wyprzedzając Sławomira Mentzena (8,5 proc.) i Przemysława Czarnka (6 proc.).

Aż 32,3% ankietowanych nie potrafiło wskazać kandydata, a 29,6% wybrało odpowiedź "ktoś inny" w sondażu przeprowadzonym w dniach 18-19 sierpnia 2026 r.

Na prawicy nie brakuje polityków, którzy mieliby ochotę zająć miejsce szefa rządu. Z sondażu SW Research, który został przeprowadzony dla Onetu wynika, że Polacy mają jasne stanowisko, co do prawicowego premiera. Badanym postawiono następujące pytanie: Kto Pana/Pani zdaniem byłby najlepszym premierem w przypadku zmiany władzy w Polsce? Jak odpowiedzieli ankietowani?

Najwięcej osób wskazało na Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji, obecnego wicemarszałka Sejmu. W roli premiera widzi go 11 proc. badanych. Drugie miejsce w sondażu zajął Sławomir Mentzen, na którego wskazało 8,5 proc. ankietowanych, a trzecie polityk PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek z wynikiem 6 proc. Za nim uplasował się natomiast prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosław Kaczyński z wynikiem 4,2 proc. głosów.

Bardzo wiele osób wskazało natomiast na odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć, to aż 32,3 proc. wszystkich badanych. Zaś odpowiedź: ktoś inny wskazało 29,6 proc. badanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 18-19 sierpnia 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI).

Kto zdaniem wyborców jest liderem prawicy w Polsce?

Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że w badaniach dotyczących lidera prawicy najwięcej osób wskazuje, że to prezydent Karol Nawrocki nim jest. Ostatni sondaż United Surveys dla WP wskazuje, że ponad połowa Polaków (54,4 proc.) postrzega prezydneta Nawrockiego jako lidera całego prawicowego obozu.

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