Wiceszef MSWiA ostro po słowach Mentzena o policjantkach. „Powinien posypać sobie głowę popiołem i przeprosić

W Porannym Ringu jednym z tematów rozmowy z Wiesławem Szczepańskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, była sytuacja w polskiej policji. Prowadzący zwrócił uwagę, że wśród nowych funkcjonariuszy znajdują się także kobiety, po czym przytoczona została wypowiedź Sławomira Mentzena odnosząca się do przyjęcia ponad 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku. – Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu – brzmiała przytoczona w programie wypowiedź Mentzena.

Szczepański odpowiada Mentzenowi. „Chylę czoło przed policjantkami”

Wiceminister nie krył krytycznej oceny tych słów. Podkreślał, że jako osoba odpowiedzialna m.in. za budżet policji i współpracę ze związkami zawodowymi zna realia służby funkcjonariuszy.

Szczepański przypomniał również o policjantach, którzy tracą życie podczas służby. Następnie jednoznacznie stanął w obronie kobiet noszących policyjny mundur. – Mogę powiedzieć jedno, że te panie służą tak samo jak policjanci. Nikt nie może im odebrać po prostu prawa do tego, żeby służyły, jeśli taką decyzję podejmą – powiedział w Porannym Ringu.

Wiceszef MSWiA wskazywał, że kobiety wykonują zadania w różnych pionach policji. – To są panie służące i w prewencji, i służące w służbie kryminalnej, i powiedzmy w CBŚ-u, i powiedzmy w oddziałach antyterrorystycznych – wyliczał.

Policjantka kontra Mentzen? Szczepański: „Zobaczylibyśmy”

Właśnie wtedy padła jedna z najbardziej wyrazistych wypowiedzi całej rozmowy. Szczepański zaproponował swoisty test sprawności.

– Chętnie bym postawił panią z oddziału antyterrorystycznego naprzeciwko pana Mentzena, zobaczylibyśmy, kto siłowo po prostu i sprawnie byłby powiedzmy sprawniejszy – powiedział. Po chwili ponownie podkreślił, że nie widzi podstaw do kwestionowania miejsca kobiet w policji. – Natomiast panie wykonują obowiązki i nie można dyskryminować kobiet w polskiej policji. Chylę przed nimi czoło – zaznaczył.

Szczepański: Mentzen powinien przeprosić

Wiceminister zwrócił również uwagę na bardzo praktyczny aspekt obecności kobiet w policji. Wskazał m.in. na sytuacje, w których funkcjonariusze muszą dokonywać kontroli czy przeszukań kobiet. – Nie wiem, jak pan sobie Mentzen też by wyobrażał, żeby panowie przykładowo rewidowali kobiety, tak czy po prostu, czy dokonywali, można powiedzieć, przeszukań u kobiet – mówił Szczepański. Na koniec skierował pod adresem polityka Konfederacji bardzo jednoznaczne słowa:

– Pan Mentzen po prostu chyba powinien dzisiaj posypać sobie głowę popiołem i przeprosić, choć widzę, że cała Konfederacja stoi za nim murem – powiedział w Porannym Ringu.

Wiesław Szczepański nie pozostawił więc wątpliwości, jak ocenia wypowiedź Mentzena. Wiceszef MSWiA podkreślił, że kobiety służą zarówno w prewencji i pionie kryminalnym, jak i w najbardziej wymagających jednostkach, a ich prawa do służby w policji – jego zdaniem – nie wolno podważać.