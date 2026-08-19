Waloryzacja 2027. Emerytura minimalna przekroczy 2000 zł, ale część seniorów będzie rozczarowanych 

Inflacja utrzymuje się na poziomie około 3 proc., co oznacza, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska i prawdopodobnie wyniesie 3,48 proc.

Minimalne świadczenia wzrosną symbolicznie — o około 55 zł na rękę — a przeciętna emerytura zwiększy się o około 143 zł miesięcznie.

Dla większości seniorów będzie to jedna z najmniejszych podwyżek od lat, zwłaszcza w porównaniu z okresem wysokiej inflacji.

Drogie paliwa nie przekładają się na inflację

Chociaż paliwa są drogie, to nie wpływają na ogólny wzrost cen – miesięczna inflacja oscyluje wokół 3 proc. Dla seniorów niska inflacja oznacza, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń z ZUS będzie też stosunkowo niska, zapewne na poziomie, który prognozuje rząd (3,48 proc.). W efekcie przeciętna emerytura wzrośnie w marcu do 4246,59 zł na rękę, czyli o prawie 143 zł.

Jeśli sprawdzi się rządowa prognoza i wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 3,48 proc., to będzie to jedna z najmniejszych podwyżek od kilku lat, zwłaszcza w porównaniu z okresem wysokiej inflacji, kiedy waloryzacje przekraczały 10 proc.

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Bogatsi dostaną więcej

Seniorzy muszą więc przygotować się na wzrost świadczeń, który będzie bardziej symboliczny niż realny. Najmniej zyskają osoby pobierające minimalną emeryturę. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto). Po podwyżce o 3,48 proc. wzrośnie do 2046,49 zł brutto, czyli o około 68 zł. Na rękę będzie to jeszcze mniej — około 55 zł miesięcznie.

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Nieco lepiej wygląda sytuacja osób pobierających przeciętną emeryturę. Według danych ZUS średnie świadczenie w 2026 roku wynosi 4509,64 zł brutto (4103,77 zł na rękę). Po waloryzacji wzrośnie do 4666,58 zł brutto (4246,59 zł netto) czyli o 156,94 zł (143 zł na rękę). To nadal niewiele, ale więcej niż w przypadku świadczeń minimalnych.

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