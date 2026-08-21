Kim jest Barbara Mróz-Gorgoń? O tej ekspertce od Tuska jest głośno. Prywatnie to pianistka

Prof. Barbara Mróz-Gorgoń od niedawna jest Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. promocji marki Polska. Na tę funkcję została powołana 29 lipca 2026 przez premiera Donalda Tuska. Gdy szef rządu przedstawiał nową pełnomocniczkę powiedział: - Profesor Mróz-Gorgoń (...) to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki (...), współpracuje z nami od dłuższego czasu.

Czym ma się zajmować Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polska?

Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polska ma się zająć opracowaniem „projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia”. Do postawionych przez profesor Mróz-Gorgoń zadań będzie należało będzie także opracowanie księgi „Marki Polska”, czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

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Tymczasem ledwie kilka tygodni po powołaniu profesor wybuchła awantura, a o prof. Barbarze Mróz-Gorgoń zrobiło się bardzo głośno. Wszystko przez to, że raport „Polaków portret własny. Raport z badań DNA marki Polska” z 2025 roku Barbary Mróz-Gorgoń, wywołał krytykę z powodu błędów i wykorzystania AI. Sama autorka zaznaczyła, że był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci.

Kim jest prof. Barbara Mróz-Gorgoń?

Barbara Mróz-Gorgoń to profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, badaczka i praktyczka strategii marki. Naukowo zajmuje się brandingiem, rebrandingiem i komunikacją strategiczną. Od lat łączy dwa światy: naukę o marce i praktykę jej budowania.

Z informacji umieszczonych na stronie rządowej wynika, że jest ona także autorką książki „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji” (PWN, 2019), wyróżnionej w konkursie Economicus 2020. Bada transformacje marek, wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu i zachowania konsumentów. Jako profesorka wizytująca wykłada na Kasetsart University w Bangkoku, odbyła staże badawcze w ESCP Europe w Berlinie i na Uniwersytecie w Lublanie. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2025 r. została ekspertką międzyresortowego zespołu ds. spójnej strategii komunikacji polskiej marki, z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowała projekt „Polska Marka Turystyczna Beskidy”. A kim jest prywatnie? Barbara Mróz-Gorgoń przyznaje, że prywatnie jest pianistką, która: - Wierzy, że markę kraju buduje się jak muzykę: nuta po nucie, z ludźmi, którzy grają na jeden ton.