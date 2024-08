Kim jest Maciej Berek. To jego wskazał Tusk

Tusk o Berku

Premier Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej nawiązał w swej wypowiedzi do dziwnej sytuacji. - Jak państwo się orientujecie, zadaniem premiera jest podpisywanie setek dokumentów. Urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji dla neosędziego przez prezydenta. I dodał: - Doszło do sytuacji, do której nie powinno dojść. Paradoks polega na tym, że minister [red. Maciej] Berek, który przygotowywał te dokumenty do podpisania, jest jednym z najbardziej kompetentnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem.

Zatem jak do tego doszło? Najprawdopodobniej to skutek niedopatrzenia. Wiadomo zaś, że w związku z zaistniałą sytuacją Maciej Berek nie musi obawiać się o utratę stanowiska. - Rząd z panem ministrem Berkiem jest dużo lepszym rządem niż bez. Sama ta sytuacja jest dla niego dotkliwą karą - podkreślił premier Donald Tusk.

Kim jest Maciej Berek

Maciej Berek to urodzony w 1972 roku w Gdańsku polski prawnik, urzędnik państwowy i nauczyciel akademicki, radca prawny, doktor nauk prawnych. W latach 2007–2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji, w latach 2008–2015 sekretarz Rady Ministrów, od 2023 minister-członek Rady Ministrów w trzecim rządzie Donalda Tuska.

