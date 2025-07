Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego bez ważnego gościa? Duda zabrał głos

W rozmowie z przedstawicielami Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego, Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Donald Trump najprawdopodobniej nie weźmie udziału w ceremonii zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Swoją opinię argumentował brakiem utartej tradycji takich wizyt.

- Polski prezydent nie jeździ do Stanów Zjednoczonych na zaprzysiężenie prezydenta USA. Dlaczego? Bo nie ma takiego zwyczaju - mówił.

Mimo braku oczekiwań co do obecności Trumpa na zaprzysiężeniu, prezydent Duda wyraził optymizm co do przyszłych kontaktów na szczeblu prezydenckim.

- Można się spodziewać zaproszenia z Białego Domu dla Nawrockiego bardzo niedługo po jego zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Bardzo bym się z tego cieszył i byłaby to bardzo dobra praktyka pokazująca doskonałą jakość stosunków polsko-amerykańskich na poziomie prezydenckim - ocenił.

Prezydent Duda wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Donald Trump odwiedzi Polskę, co, jego zdaniem, podkreśli zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w region Europy Środkowej i Wschodniej oraz sojusznicze relacje z Polską:

- Automatycznie nastąpi zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa do Polski. Mam nadzieję, że w niedługim czasie prezydent Donald Trump nas odwiedzi i pokaże również swoje zaangażowanie w naszą część Europy i w nas jako sojusznika - stwierdził.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP odbędzie się 6 sierpnia. Ważność wyboru Nawrockiego została potwierdzona uchwałą Sądu Najwyższego opublikowaną w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zwołał Zgromadzenie Narodowe na dzień 6 sierpnia, podczas którego Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką.

