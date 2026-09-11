Nieoficjalne: policja ma wejść do TK! Znamy szczegóły

Nieoficjalne doniesienia wskazują na możliwość pojawienia się funkcjonariuszy policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w najbliższy piątek, prawdopodobnie w celu zablokowania prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta od kwietnia, kiedy prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czterech z sześciu sędziów wybranych przez Sejm, którzy następnie złożyli przysięgę w Sejmie.

Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza wspomnianych sędziów do orzekania, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową, która zapowiedziała m.in. przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez reportera Polsat News, Adriana Żuchewicza, policja ma pojawić się w Trybunale Konstytucyjnym w piątek. Dokładna godzina planowanych działań funkcjonariuszy nie została ujawniona. Doniesienia wskazują na trwającą mobilizację w Komendzie Głównej Policji. Źródła Polsat News sugerują, że celem ewentualnej interwencji może być zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do jego miejsca pracy.

Geneza konfliktu wokół Trybunału

Powyższe wydarzenia wpisują się w szerszy kontekst sporu o Trybunał Konstytucyjny, który narasta od kwietnia bieżącego roku. Konflikt rozpoczął się, gdy prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czterech z sześciu sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. Byli to Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski. W odpowiedzi na tę sytuację, wspomniani sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, w obecności m.in. Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Działania Prezesa TK

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, po złożeniu ślubowania w Sejmie, nie dopuścił tych sędziów do orzekania, argumentując brak złożenia przysięgi przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Koalicja rządząca wyraża stanowisko, że prezes Święczkowski celowo uniemożliwia orzekanie czwórce prawidłowo, ich zdaniem, wybranych sędziów. W związku z zaistniałą sytuacją, Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo, zapowiadając m.in. przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowy kandydat

Niedawno Sejm dokonał wyboru kolejnego sędziego TK, Macieja Berka, którego nominacja ma na celu "uzdrowienie sytuacji w Trybunale". Na chwilę obecną prezydent Karol Nawrocki nie podjął decyzji w sprawie przyjęcia od niego ślubowania. Zarówno opozycja, jak i Kancelaria Prezydenta zgłaszają zastrzeżenia dotyczące tej kandydatury. Prezes Bogdan Święczkowski pełni funkcję prezesa TK od 9 grudnia 2024 roku, a na stanowisko sędziego Trybunału został wybrany w lutym 2022 roku. Jego dziewięcioletnia kadencja ma upłynąć w 2031 roku.

W naszej galerii zobaczysz wybór Macieja berka na sędziego TK:

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Sonda Czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka? Tak Nie Nie wiem