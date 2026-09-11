Polacy wysyłają Tuska i Kaczyńskiego na emeryturę. Tylko czy to coś zmieni?

Jarosław Kaczyński przekonuje, że wiek nie musi wykluczać z polityki, odwołując się do przykładu Konrada Adenauera, który rządził Niemcami do 87. roku życia.

Donald Tusk z kolei przyznał, że nie widzi dziś nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo w obozie liberalnym.

Według sondażu Pollstera większość Polaków (52 proc.) uważa, że obaj politycy powinni przejść na emeryturę, a tylko 2 proc. chce, by pozostali aktywni.

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Jarosław Kaczyński, pytany kiedyś o ewentualne odejście na polityczną emeryturę, odwołał się do przykładu Konrada Adenauera – legendarnego kanclerza RFN, który pełnił urząd aż do 87. roku życia i pozostawał aktywny publicznie do 91 lat. Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że wiek nie musi być przeszkodą w działalności politycznej.

Z kolei wieloletni przeciwnik Kaczyńskiego, premier Donald Tusk, zapytany niedawno na Campus Polska Przyszłości o potencjalnego następcę w obozie liberalnym, odpowiedział wprost, że nie widzi dziś nikogo, kto mógłby przejąć stery: „Gdyby ktoś taki był, to by tę władzę wziął”.

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Ankieterzy Instytutu Badań Pollster zadali Polakom pytanie: czy Kaczyński i Tusk powinni przejść na emeryturę. Najwięcej odpowiedzi (52 proc.) zdobyła opcja: „Razem powinni przejść na emeryturę”. Odpowiedź „Tylko Kaczyński powinien przejść na emeryturę” wskazało 33 proc. badanych. Z kolei 9 proc. uznało, że „Tylko Tusk powinien przejść na emeryturę”. Jedynie 2 proc. uważa, że obaj powinni pozostać w polityce. 4 proc. nie miało zdania.

Badanie wykonano w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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