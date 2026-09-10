Kto odpowiada za aferę Zondacrypto? Polacy nie mają wątpliwości

53% respondentów uważa, że PiS ponosi największe obciążenie w związku z aferą.

Wyborcy ugrupowań opozycyjnych częściej obciążają KoO, podczas gdy wyborcy koalicji rządzącej niemal jednomyślnie wskazują PiS .

Dr Bartłomiej Machnik z UKSW podkreśla, że dalszy wpływ sprawy na scenę polityczną będzie kształtowany przez sposób zarządzania kryzysem i postępy w dochodzeniu.

Sondaż, zrealizowany przez pracownię IBRiS dla "Rzeczpospolitej", miał na celu zbadanie opinii Polaków na temat politycznych konsekwencji afery Zondacrypto. Respondentom zadano pytanie: „Które z ugrupowań są Pana/i zdaniem najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zondacrypto?”. Uczestnicy badania mieli możliwość wskazania więcej niż jednej partii, co pozwoliło na uchwycenie wielowymiarowości percepcji publicznej.

Zgodnie z wynikami badania, ponad połowa ankietowanych – dokładnie 53 procent – uważa, że to PiS ponosi największe obciążenie w związku z aferą Zondacrypto. Na drugim miejscu, z wyraźnie niższym, lecz znaczącym odsetkiem wskazań, uplasowała się Konfederacja, którą wskazało 24,8 procent respondentów. Koalicja Obywatelska zajęła trzecią pozycję, uzyskując 22,2 procent poparcia.

Inne ugrupowania polityczne odnotowały jedynie marginalne wskazania; na przykład, Rozwój Plus został wymieniony przez 7,1 procent badanych. Co istotne, blisko jedna czwarta (25,9 procent) uczestników badania przyznała, że nie jest w stanie wskazać partii, którą afera Zondacrypto obciąża w największym stopniu.

Podziały wśród wyborców

Analiza odpowiedzi w zależności od preferencji politycznych respondentów ujawnia znaczące różnice w percepcji. Wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych – obejmujących PiS, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej oraz Razem – dominowało przekonanie, że to Koalicja Obywatelska jest najbardziej obciążona skandalem Zondacrypto, co stwierdziło 49 procent z nich. Niemniej jednak, istotna część tej grupy, bo 41,4 procent, wskazała Prawo i Sprawiedliwość jako bardziej obciążone.

Z kolei elektorat partii tworzących obecną koalicję rządzącą prezentuje niemal jednomyślne stanowisko. Aż 86 procent wyborców koalicji rządzącej obciążyło odpowiedzialnością Prawo i Sprawiedliwość, podczas gdy Koalicja Obywatelska została wskazana przez zaledwie 1 procent tej grupy.

Dr Bartłomiej Machnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreśla, że polityczne konsekwencje afery Zondacrypto są wciąż dynamiczne.

- Bardzo dużo zależy od tego, jak sprawa będzie zarządzana komunikacyjnie i jak rozwinie się śledztwo. Czy afera będzie eskalować, czy uda się ją wygasić – tak jak w przypadku Koalicji Obywatelskiej i Szpitala Południowego- skomentował ekspert. - Na dziś wygląda na to, że sprawa jest rozwojowa politycznie - dodał co sugeruje, że jej wpływ na scenę polityczną może jeszcze ewoluować.

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