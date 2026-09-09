Ten sondaż to dla Tuska prawdziwy koszmar! Znikąd ratunku?

Są nowe wyniki sondażu partyjnego Onetu.

Choć liderem wciąż jest Koalicja Obywatelska, Tusk ma poważne powody do niepokoju.

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Wyniki sondażu

Choć Koalicja Obywatelska wciąż jest największą siłą polityczną, jej przewaga maleje. W najnowszym sondażu, na ugrupowanie Donalda Tuska chce zagłosować 30,5 proc. badanych. Jest to jednak kolejny spadek w notowaniach – zaledwie miesiąc temu partia mogła liczyć na 0,6 punktu procentowego więcej. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem na poziomie 21,1 proc., co oznacza wzrost o 0,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co warte podkreślenia, to pierwszy od wielu miesięcy wynik, w którym PiS udało się zatrzymać spadek poparcia.

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Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się Konfederacja, która uzyskała 14 proc. poparcia, co stanowi znaczący wzrost. Pozostałe ugrupowania to: Konfederacja Korony Polskiej – 9,2 proc., Lewica – 6,7 proc. oraz Rozwój Plus – 5,5 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się Razem (3,9 proc.), PSL (2,7 proc.) oraz PL2050 (1,5 proc.).

Podział mandatów

Przeliczenie wyników sondażu na mandaty poselskie rysuje dramatyczny obraz dla obecnej władzy. Koalicja Obywatelska, pomimo pierwszego miejsca, może liczyć na zaledwie 176 mandatów, co oznacza spadek o 7 w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. To wynik, który stawia pod znakiem zapytania możliwość samodzielnego rządzenia i zmusza do poszukiwania nowych sojuszy.Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość umacnia swoją pozycję, prognozowane 124 mandaty to o 5 więcej niż w poprzednim miesiącu. Prawdziwym zwycięzcą tego sondażu okazuje się jednak Konfederacja, która zyskuje aż 9 mandatów, osiągając łączną liczbę 77 miejsc w Sejmie. Korona Grzegorza Brauna również odnotowuje wzrost, zdobywając 48 mandatów (o 5 więcej). Lewica traci 7 mandatów, spadając do 21, natomiast Rozwój Plus otrzymuje 14 mandatów, czyli o 5 mniej.

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Analiza rozkładu mandatów jest jednoznaczna: Koalicja Obywatelska i Lewica wspólnie nie są w stanie stworzyć większości parlamentarnej, posiadając łącznie 197 mandatów. Oznacza to, że aby Donald Tusk mógł marzyć o dalszym sprawowaniu rządu, musiałby pozyskać do współpracy część prawicy. Jednak nawet porozumienie z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego nie byłoby wystarczające do stworzenia stabilnej większości. Konieczne byłoby wówczas pozyskanie poparcia Konfederacji lub Korony, co wydaje się scenariuszem szalenie trudnym do wyobrażenia.

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